Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag seine Gewinne weiter ausgebaut. Für gute Stimmung sorgen einerseits mehrere gute Halbjahresabschlüsse einheimischer Unternehmen, darunter Nestlé und Roche, und anderseits der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Einigung im Streit um Strafzölle erzielt haben. Was die Einigung für die zukünftige US-Handelspolitik und den Zollstreit der USA mit China bedeutet, sei noch unklar, meinte ein Händler. Diesbezüglich könne eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen werden, was die Märkte wieder belasten würde.

Am Nachmittag könnten noch Konjunkturdaten sowie zahlreiche Unternehmensabschlüsse in den USA für Impulse sorgen. Ausserdem steht die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Diese könnte aber zu einem „Non-Event“ werden, meinte ein Stratege in einem Kommentar. Das höchste der Gefühle wäre, dass Mario Draghi sich zu näheren Hinweisen hinreissen liess, ob er noch in seiner Amtszeit gedenkt an der Zinsschraube zu drehen. Sehr wahrscheinlich sei dies aber nicht, so der Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr 1,31 Prozent höher bei 9’137,75 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 1,14 Prozent auf 1’496,96 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,2 Prozent auf 10’879,12. Von den 30-SMI-Titlen stehen bis auf SwissLife und Aryzta alle im Plus.

Die grössten Zugewinne verzeichnen die Nestlé mit +2,4 Prozent. Der traditionsreiche Nahrungsmittelkonzern aus Vevey weiss die Markterwartungen an die erste Jahreshälfte einigermassen zu erfüllen. Beim organischen Umsatzwachstum und dem internen Realwachstum fallen zwei wichtige Kerngrössen deutlich höher aus. In Bezug auf die Margen blieb Nestlé allerdings knapp unter dem Konsens.

Etwas von seinen morgendlichen Zugewinnen abgegeben haben Roche mit +2,2 Prozent. Die Analysten zeigen sich in ihren ersten Reaktionen durchs Band äusserst angetan von den Roche-Zahlen. „Starke Resultate“ übertitelt beispielsweise Goldmann Sachs den eigenen Kommentar und steht damit stellvertretend für die Einschätzung der Experten. Roche übertraf mit den Zahlen die Konsenserwartungen auf allen Ebenen, wobei vor allem die gewichtige Pharmasparte sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Kostenebene deutlich besser abschnitt als erwartet und erhofft.

1,8 Prozent legen Sika zu. Das von den Innerschweizern für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2018 veröffentlichte Ergebnis liegt auf Gewinnebene ebenfalls über den Erwartungen der Analysten.

Als einer von zwei Verlierern stehen Swiss Life (-0,6%) am Ende der Tabelle. Der Titel wird von einer Rückstufung auf „Underweight“ durch JPMorgan gebremst.

Im breiten Markt stehen nach Resultaten Autoneum (-0,6%) im Fokus. Der Zulieferer für die Automobilindustrie konnte zwar mehr Umsatz erzielt, doch musste das Unternehmen bei den Gewinnzahlen eine leicht rückgängige Entwicklung hinnehmen.

Inficon, die im frühen Handel noch im Plus standen, geben markant um 7,3 Prozent nach. Das Messtechnikunternehmen hat im zweiten Quartal 2018 zwar ein deutliches Wachstum beim Umsatz und den Gewinnzahlen vermeldet, die Erwartungen der Analysten erfüllt es damit aber nicht ganz. Diese erwarten nun eine Verlangsamung des Inficon-Geschäfts im zweiten Semester.

Deutliche Kursgewinne nach Halbjahreszahlen verzeichnen dagegen Also (+3,7%) und Cosmo (+2,3%). Der IT-Logistiker steigerte den Umsatz, musste aber einen tieferen Gewinn wegen Aufwendungen für Strukturoptimierungen wie auch wegen ungünstiger Währungseffekte hinnehmen. (awp/mc/ps)

(awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance