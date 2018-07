New York – Die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit hat dem Dow Jones Industrial am Donnerstag weitere Gewinne beschert. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen. Mögliche hohe US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der Europäischen Union vorerst vom Tisch. Technologiewerte hingegen litten unter dem Kursabsturz der zuletzt rekordhohen Facebook-Aktien .

Der US-Leitindex Dow legte um 0,59 Prozent auf 25’564,96 Punkte zu. Damit bewegte er sich wieder auf dem Niveau von Ende Februar. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,13 Prozent auf 2842,48 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büsste 1,24 Prozent auf 7415,51 Zähler ein. Er hatte am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht.

Facebook berichtete für das zweite Quartal einen Nutzerrückgang in Europa, wo nach dem Skandal im Zusammenhang mit dem Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica die neuen Datenschutz-Regeln griffen, sowie eine enttäuschende Umsatzentwicklung. Zudem traut sich die Unternehmensführung nur noch eine sehr vorsichtige Prognose zu. Etliche Analysten äusserten sich negativ zu den Aktien. Die Papiere sackten um rund 19 Prozent ab, der Börsenwert des Unternehmens sank so mit einem Schlag um rund 120 Milliarden Dollar. Das entspricht in etwa der Bewertung von IBM .

Unter den weiteren Technologie-Werten sackten die Aktien von Biogen um mehr mehr als 9 Prozent ab. Der Biotechnologiekonzern hatte enttäuschende Testergebnisse zu einem Alzheimer-Produktkandidaten veröffentlicht.

Beim Bezahldienst Paypal drängte ein enttäuschender Ausblick sowohl die starken Quartalszahlen als auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm in den Hintergrund – die Aktien verloren rund 4 Prozent.

Aus der Automobilbranche kamen derweil weitere schlechte Nachrichten: Ein Gewinneinbruch und gesenkte Jahresziele liessen die Aktien des Autobauers Ford um mehr als 4 Prozent sinken. Ford verwies auf Probleme bei der Truck-Produktion in Nordamerika wegen eines Feuers bei einem Zulieferer und anhaltende Schwierigkeiten im China-Geschäft, das unter sinkenden Absatzzahlen und dem Zollstreit mit den USA leidet. Am Mittwoch waren bereits die Anteilscheine der Wettbewerber Fiat Chrysler und General Motors unter Druck geraten.

Im Dow hatten die Aktien des Unterhaltungsriesen Walt Disney mit einem Gewinn von fast 3 Prozent die Nase vorn. Schlusslicht waren die Papiere von McDonald’s, die rund 2 Prozent verloren. Der weltgrösste Fast-Food-Konzern hatte beim Umsatz erneut deutliche Abstriche machen müssen. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Börsenkurs bei Google Finance