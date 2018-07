Küsnacht – Die Finanzdienstleistungsgruppe Bellevue Group hat im ersten Halbjahr beim Ertrag und Gewinn zugelegt. Hierzu habe die aktive Vermögensverwaltung massgeblich beigetragen. Für den weiteren Geschäftsverkauf schreibt sich die Gruppe laut Mitteilung vom Freitag die Pflege des Asset Managements sowie eine Beschleunigung der Aktivitäten in der Vermögensverwaltung auf die Fahnen.

In den ersten sechs Monaten stieg demnach der Geschäftsertrag auf 52,5 Millionen Franken. Der definitive Konzerngewinn belief sich wie bereits vorabangekündigt auf 11,5 Millionen. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte Bellevue Erträge von 49,9 Millionen Franken und einen Gewinn von 9,8 Millionen ausgewiesen.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, der wichtigsten Ertragsquelle der Gruppe, stieg auf knapp 48,1 Millionen von 43,1 Millionen im Vorjahr. Auch im Zinsengeschäft schnitt die Gruppe im ersten Halbjahr mit 2,2 Millionen Franken besser ab als noch im Vorjahreszeitraum.

Neugeldwachstum am oberen Ende des Zielbandes

Bei den neuen Kundengeldern zog die Gruppe im Berichtszeitraum 552 Millionen Franken an Land. Das annualisierte Neugeldwachstum liegt laut Mitteilung damit bei rund 9 Prozent – und damit am oberen Ende des anvisierten Zielbandes von 5-10 Prozent.

Insgesamt steigerte die Bellevue Group die betreuten Kundenvermögen um annähernd 6 Prozent auf 12,7 Milliarden Franken, was einen Rekord bedeutet.

Für den weiteren Geschäftsverlauf plant die Gesellschaft, den aktuellen Trend im Asset Management aufrechtzuerhalten. In der Bank werde nach der Repositionierung als Wealth Manager eine Beschleunigung der Aktivitäten angestrebt. (awp/mc/ps)

