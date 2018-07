Zürich – Nach dem deutlichen Plus am Donnerstag gelingt dem Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss nur ein verhalten freundlicher Start. Damit folgt er den nicht ganz einheitlichen Vorgaben aus Übersee. Während hierzulande mit LafargeHolcim nur ein Blue Chip mit Zahlen im Fokus steht, geht der Zahlenreigen in Europa ungebremst weiter und könnte damit auch hierzulande bei Einzelwerten für Bewegung sorgen.

Auch wenn derzeit vor allem die Unternehmenszahlen im Vordergrund stehen, bleibt das Thema Handelsbeziehungen speziell zwischen den USA und China weiterhin ein tendenzieller Unruhefaktor. Am frühen Nachmittag stehen in den USA zudem die Vorabschätzungen des US-BIPs im zweiten Quartal auf der Agenda. Sie könnten den weiteren Handelsverlauf massgeblich beeinflussen.

Der Swiss Market Index (SMI) legt gegen 09.15 Uhr um 0,15 Prozent zu auf 9’153,27 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,21 Prozent auf 1’500,56 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,10 Prozent auf 10’891,50.

Absoluter Spitzenreiter sind im frühen Handel die Aktien von LafargeHolcim mit einem Plus von 2,3 Prozent. Der Konzern hat die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und EBITDA übertroffen. Wie es bei der ZKB in einem Kommentar heisst, weisen die einzelnen Regionen allerdings grössere Unterschiede auf.

Mit etwas Abstand folgen die Aktien von Aryzta, Dufry und UBS mit Kursgewinnen zwischen 1,4 und 0,8 Prozent. Ans Index-Ende werden zunächst die Titel der Partners Group gedrückt, die 0,9 Prozent verlieren.

Das Hauptgeschehen findet im frühen Handel allerdings in der zweiten Reihe statt, wo die Aktien von Forbo mit +6,9 Prozent, Ceva und Zehnder mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 2 Prozent überdurchschnittlich auf Zahlen reagieren. (awp/mc/ps)

