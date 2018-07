In der alltäglichen Flut von News und dem zunehmend einheitlichen Hyperventilieren der Sozialen und anderen Medien ist man dankbar, wenn jemand alle ein oder zwei Wochen eine neue Perspektive oder einen vertiefenden Blick bietet. Genau das wird Robert Jakob ab heute bei Moneycab machen.

Robert Jakob ist ein fundierter Wirtschaftskenner und Autor erfolgreicher Bücher wie „Wirtschaftsvampire“, „Wege aus der Vertrauenskrise“, „Derivate im Unternehmen“, „101 ganz legale Börsentipps und –tricks“ , „Wie rette ich mein Geld“. Er wird in seinen Betrachtungen neue Einblicke in Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Politik und das bunte Treiben an den Börsen der Welt bieten. Wie Sie es bei Moneycab gewohnt sind, wird dies kurz und bündig, informativ und nützlich sein.

Freuen Sie sich mit uns auf einen bunten Strauss von Kommentaren, wirtschaftswissenschaftlichen Analysen und einen „Schuss“ Satire.

Den ersten Artikel finden Sie gleich hier…

In Ergänzung seines Bestsellers „101 ganz legale Börsentipps und –tricks“ (aktualisierte Neuauflage) hat der Finanzanalyst Robert Jakob seinen neusten Ratgeber veröffentlicht.

Wie rette ich mein Geld?

Es ist ein Überlebensratgeber für unser Erspartes und ein Plädoyer für die sichere Rente.

SOS… „Save Our Savings“ = Rettet unser Erspartes.

Noch nie seit dem 2. Weltkrieg haben die staatlichen Autoritäten dermassen stark und willkürlich nach dem Privatvermögen ihrer Bürger gegriffen. Unter dem Deckmantel von Terrorismusbekämpfung, Bankenrettung, ja sogar sozialer Gerechtigkeit, geht es unverblümt ans Portemonnaie. Die Hände, die danach grabschen werden immer länger, weil mit offenen Armen ausgegeben wird, was gerade erst eingenommen wurde. Hilflos kommt sich der „Steuerbürger“ vor, nein teilweise verhöhnt, wenn er sieht, was mit seinem Geld angerichtet wird. Für das wenige, das er besitzt, bekommt er noch nicht einmal einen anständigen Zins. Verständlich, dass er händeringend nach Auswegen sucht. Die Rettungswege werden immer enger, länger und sind oft mit vielerlei Hindernissen verstellt. Aber diese Schwierigkeiten kann man aus dem Weg räumen, und daher gibt es eine Rettung für das sauer verdiente Ersparte. Genau davon handelt dieses Buch.

Zum Autor:

Robert Jakob ist promovierter Naturwissenschaftler und Buchautor und arbeitete sowohl in der Grundlagenforschung als auch für Verlage, Versicherungen und Banken. Seit Jahrzehnten ist der Wissenschaftler und Kommunikationsspezialist ein ausgewiesener Kenner der Finanzszene. Er leitete nicht nur die Redaktion des Swiss Equity Magazins (einem Tochterunternehmen der NZZ), sondern dortselbst auch das Team der Aktienanalysten.