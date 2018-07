London – Der britische Ölkonzern BP hat im zweiten Quartal von höheren Preisen profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert. Der bereinigte Nettogewinn wurde mit 2,8 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Positiv wirkte sich dabei auch die Beteiligung an der russischen Rosneft aus. Der Gewinn fiel höher aus, als von Analysten erwartet.

Der Umsatz stieg deutlich von 56,5 Milliarden auf 75,4 Milliarden Dollar. Die Förderung von Öl und Gas steigerte BP im Quartal um 1,4 Prozent auf 3,6 Millionen Barrel Öläquivalente pro Tag, darin nicht enthalten ist die Rosneft-Beteiligung. Hier kamen auch neue Bohrlöcher zum Tragen. Dank der guten Ergebnisse will BP die Dividende zum ersten mal seit fast vier Jahren erhöhen – auf 10,25 US-Cent, wie das Unternehmen weiter berichtete. Die Nettoverschuldung konnte BP um 700 Millionen auf 39,3 Milliarden Dollar senken. (awp/mc/ps)

