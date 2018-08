Basel – Die Basler Kantonalbank (Anbieterin) hat heute den Prospekt zum öffentlichen Kaufangebot für alle Inhaberaktien der Bank Cler publiziert. In der Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots vom 20. Juni 2018 hatte die Basler Kantonalbank ihre Absicht kommuniziert, ihre Beteiligung von damals 75,8% auf 100% zu erhöhen, wie die beiden Institute am Donnerstag gemeinsam mitteilten.



Am 31. Juli 2018 hat die Bank Cler mit der Basler Kantonalbank eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen, in welcher sich die Basler Kantonalbank insbesondere verpflichtet, die Bank Cler als selbständige Tochtergesellschaft der Anbieterin mit eigenem Filialnetz und eigenem Marktauftritt im Rahmen der bisherigen Strategie weiterzuführen.

Verwaltungsrat der Bank Cler empfiehlt den Aktionären die Annahme des Angebots

Der heute veröffentlichte Angebotsprospekt der Basler Kantonalbank enthält auch den Bericht des Verwaltungsrats der Bank Cler, in welchem dieser zum Angebot detailliert Stellung nimmt. Zwei der Mitglieder des Verwaltungsrats, welche zugleich Mitglieder des Bankrats der Anbieterin sind, haben an den Beratungen und den Beschlüssen des Verwaltungsrats der Bank Cler zum Angebot nicht mitgewirkt und befinden sich bis zum Abschluss des Geschäfts im Ausstand.

Der Verwaltungsrat hat das öffentliche Kaufangebot der Anbieterin eingehend geprüft. Basierend auf der Transaktionsvereinbarung und den im Angebotsprospekt dargelegten Absichten der Basler Kantonalbank und unter Berücksichtigung der von PricewaterhouseCoopers erstellten Fairness Opinion empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären der Bank Cler, das Angebot der Basler Kantonalbank anzunehmen und ihre Bank Cler Aktien anzudienen. Der Bericht des Verwaltungsrats der Bank Cler, die Fairness Opinion sowie weiterführende Links sind auf unserer Investor Relations-Seite verfügbar.

Angebotsfrist startet am 17. August 2018

Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 17. August 2018 beginnen und am 13. September 2018 enden. Die Transaktion wird, sofern das Angebot zustande kommt, voraussichtlich Mitte Oktober 2018 vollzogen. (Bank Cler/mc/ps)

Angebotsprospekt und weitere Informationen zum Angebot

Bericht des Verwaltungsrates der Bank Cler AG

Fairness Opinion der PricewaterhouseCoopers AG

Kurzprofil

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Universalbank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privatkunden, selbstständig Erwerbenden und KMU ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Dafür ist sie mit rund 500 Mitarbeitenden in 32 Geschäftsstellen in allen Sprachregionen vertreten. Zudem ist die Bank Cler digitale Vorreiterin und bietet mit «Zak» als erste Schweizer Bank eine komplette Banklösung für das Smartphone an. Seit 2000 hält die Basler Kantonalbank eine Mehrheitsbeteiligung an der Bank Cler.

Bank Cler

Firmeninformationen bei monetas

Börsenkurs bei Google Finance