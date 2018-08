Regensdorf – SAP Schweiz hat Simon Hammer (41) mit sofortiger Wirkung zum Head of Global Partner Organization (GPO) SAP Switzerland ernannt. Er leitet den für Partner und KMU verantwortlichen Geschäftsbereich und nimmt in dieser Funktion Einsitz in die Geschäftsleitung. Damit sind auch die Interessen von Partnern und KMU in der Geschäftsleitung vertreten. Simon Hammer folgt auf Pascal Strnad, der eine neue Führungsaufgabe in der Region SAP Mittel- und Osteuropa (MEE) übernimmt.

Simon Hammer ist nach seiner Ausbildung zum eidg. diplomierten Verkaufsleiter vor zwei Jahrzehnten in den Verkauf eingestiegen, vorerst in der Verlags- und Publishingbranche, ab 2002 in der Softwareindustrie. Nach ersten Jahren im Datenbank- und Webshopmarkt wechselte er zu StepStone Solutions. Ende 2010 startete er bei SuccessFactors und kam durch deren Übernahme 2013 zu SAP Schweiz. Bei beiden Unternehmen erarbeitete er sich als Key Account Manager und später Global Strategic Account Manager den Ruf eines hervorragenden Vertriebsmanns und Kundenbetreuers. Per 2015 übernahm er bei SAP Schweiz die Leitung des Cloud-Geschäfts. Mit seinem Team konnte er das Cloud-Geschäft in der Schweiz massiv ausbauen und zahlreiche Kunden für Cloud-Lösungen von SAP gewinnen.

In seiner neuen Rolle hat es sich Simon Hammer zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation und die Entwicklung zum intelligenten Unternehmen mit Hilfe von SAP-Technologien zusammen mit den Partnern im KMU-Segment voranzutreiben. Mit der Einsitznahme in die Geschäftsleitung bekommen die Partner und KMU-Kunden eine direkte Interessenvertretung im Führungsgremium von SAP Schweiz.

«KMU bilden die Basis der Schweizer Wirtschaft. Zusammen mit den Partnern spielen sie eine zentrale Rolle bei SAP Schweiz. Mit Simon Hammer haben wir nun einen ausgewiesenen Experten für diesen Geschäftsbereich im Managementteam», freut sich Michael Locher-Tjoa, Managing Director von SAP Schweiz, auf die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung. «Simon Hammer bringt beste Voraussetzungen mit, um zusammen mit Partnern das traditionelle Geschäft zu stärken und gleichzeitig das Cloud-Business bei KMU-Kunden auszubauen.»

Simon Hammer ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Freizeit steht ganz im Zeichen der Familie. Daneben schwingt er sich gerne aufs Rennrad oder Mountainbike, im Winter fährt er gerne Ski. Simon Hammer wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Solothurn. (SAP/mc/ps)

