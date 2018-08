Frankfurt – Der Euro ist am Montag vor allem gegenüber dem US-Dollar gesunken. Nach der Veröffentlichung enttäuschender Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung am Morgen bis auf 1,1550 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Aktuell wird er bei 1,1565 Dollar wieder etwas höher gehandelt.

Zum Franken präsentiert sich der Euro bei aktuell 1,1514 Franken wieder etwas stabiler. Im frühen Handel war er noch kurzzeitig unter die Marke von 1,15 gerutscht. Wie es in einem technischen Kommentar der ZKB heisst, ist es für den weiteren Verlauf des Euro/Franken-Paares wichtig, dass die 1,15er Grenze hält. Der US-Dollar verharrt derweil bei 0,9955 Franken.

Industrie-Daten aus Deutschland belasten

Belastet wird der Euro durch neue Daten aus der deutschen Industrie. Im Juni ist der Auftragseingang um 4,0 Prozent niedriger gewesen als im Monat zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten wurden von der Stärke des Rückschlags überrascht. Sie hatten im Mittel zwar einen Rückgang beim Auftragseingang erwartet. Sie waren aber nur von einem leichten Dämpfer um 0,5 Prozent ausgegangen.

Es ist aber vor allem die gegenläufige Geldpolitik in den USA und der Eurozone, die als Grund für die aktuelle Euroschwäche ins Feld geführt wird. Während die US-Notenbank Fed weiter einen Kurs langsam steigender Zinsen verfolgt, hatte die EZB zuletzt bekräftigt, die Leitzinsen bis über den Sommer 2019 auf dem Rekordtief zu halten.

Weiter unter Druck steht zum Wochenauftakt auch die türkische Lira, die zum US-Dollar ein neues Rekordtief erreichte. Am Morgen wurden für einen Dollar zeitweise 5,1198 Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie. (awp/mc/ps)

EZB-Referenzkurse

Börsenkurs bei Google Finance