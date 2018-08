San Francisco – Twitter-Chef Jack Dorsey hat die Haltung des Kurznachrichtendienstes im Fall des US-Verschwörungstheoretikers Alex Jones verteidigt. „Wir haben Alex Jones oder Infowars gestern nicht gesperrt. Wir wissen, dass das für viele hart ist, aber der Grund ist einfach: er hat unsere Regeln nicht verletzt“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter. Sollte er das tun, würde man gegen ihn vorgehen. Der Rechtspopulist Jones hat auf Twitter mehr als 860 000 Follower.

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.

— jack (@jack) 8. August 2018