Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag leicht im Minus. Nach einem verhaltenen Start und einem Angriff auf den Schlusskurs vom Vortag fiel der Leitindex SMI zuletzt wieder etwas zurück. Insgesamt verbleibt er in seinem seit zwei Wochen dauernden Seitwärtsmodus. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten, schwach tendieren nach Zahlen aber auch Adecco. Zurich dagegen haben nach einem negativen Start den Weg in die Gewinnzone gefunden.

Weiterhin auf Trab gehalten werden die Investoren von der Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die neuen und gegenseitig ausgesprochenen Zölle belasteten die Stimmung, hiess es dazu in Marktkreisen. Allerdings hält sich der negative Einfluss dieses leidigen Themas in Grenzen. So hat sich der SMI mit der Juli-Hausse der Marke von 9’200 Punkten angenähert und diese vor zwei Tagen auch schon kurz überschritten. Per Saldo bewegt sich der Leitindex seit zwei Wochen aber trotz wiederholter Negativ-Nachrichten von der Politfront vor allem seitwärts.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr 0,38 Prozent tiefer bei 9’141,24 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,26 Prozent auf 1’497,27 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,23 Prozent auf 10’896,27 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Minus und 11 im Plus.

Die grössten Abgaben verzeichnen mittlerweile die im September aus dem SLI ausscheidenden Aryzta (-3,4%).

Adecco (-2,2%) geben nach dem Halbjahresergebnis ebenfalls überdurchschnittlich nach. Für Analysten enthalten die Zahlen keine grossen Überraschungen. Eine leise Enttäuschung sind für manche Investoren jedoch die Angaben zum Geschäftsgang zu Beginn des neuen Quartals.

Zurich Insurance (+0,2%) sind dagegen nach verhaltenem Start in die Gewinnzone vorgerückt, das Unternehmen hat ebenfalls die Bücher geöffnet. Der Versicherer hat im ersten Halbjahr mit guten Ergebnissen überzeugt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Entgegen den Prognosen steigerte Zurich den Betriebsgewinn (BOP) im ersten Halbjahr prozentual zweistellig. Auch der Gewinnbeitrag aus dem Lebensversicherungsgeschäft fiel deutlich besser aus als gedacht.

Die Mehrzahl der Bluechips steht aber tiefer. Ins Gewicht fallen vor allem die Abgaben in Roche (-0,7%) und Novartis (-0,6%), während sich Nestlé (-0,2%) etwas besser halten.

Im Bereich von -0,6 bis -0,7% büssen auch die Banken CS und Julius Bär ein sowie aus dem weiteren Industriebereich ABB und Kühne+Nagel.

Die Aktien von Vifor Pharma (+3,2%) holen einen guten Teil der Verluste des Vortags wieder auf und stehen an der Tabellenspitze. Am Mittwoch gaben die Titel im Anschluss an die Publikation durchwegs positiv aufgenommener Halbjahreszahlen um 3,7 Prozent nach. Mit einer positiven Performance seit Ende 2017 von 45 Prozent sind die Aktien die klaren Überflieger im SMI/SLI-Tableau. Die Abgaben am Vortag wurden denn auch als Gewinnmitnahmen gesehen.

Dahinter verzeichnen einzig noch Dufry (+0,6%) Gewinne von mehr als einem halben Prozent.

Im breiten Markt sind nach dem Semesterausweis Valiant (+4,6%) gut gesucht. Das Ergebnis wird in Marktkreisen gelobt, wobei insbesondere der starke Betriebsertrag positiv überraschte.

Ebenfalls jeweils nach Zahlen legen Lastminute (+0,4%) leicht zu, wogegen SPS (-0,4%), Orell Füssli (-0,9%) und Evolva (-0,4%) leicht zurückfallen.

Tecan (+2,0%) werden von einem wohlwollenden Kommentar von Kepler Cheuvreux etwas gestützt, wenngleich das Rating auf „Hold“ zurückgenommen wurde. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance