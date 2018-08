Zürich – Fisch Asset Management erweitert seine Portfoliomanagement-Kapazitäten und verstärkt sich mit einem Manager für Wandel- sowie einer Managerin für globale Unternehmensanleihen und einer Kreditanalystin für Schwellenländeranleihen. Im Rahmen der angestrebten Internationalisierung und dem kontinuierlichen Ausbau der Geschäftsaktivitäten setzt der Zürcher Spezialist für Wandel- und Unternehmensanleihen so eine 2018 gestartete Investitionsoffensive in Personal und Technik um.

Gerrit Bahlo stiess per 1. Juli als Portfoliomanager für Wandelanleihen zu Fisch. Zuvor war er bei Man GLG unter anderem als Kredit- und Produktspezialist und zuletzt als Portfoliomanager für Wandelanleihen tätig. Er studierte an der Universität Hamburg und University of Aberdeen, hält einen Bachelor of Arts in Sozialökonomie und einen Master of Science (Econ) in Finance and Investment Management. Gerrit Bahlo ist ausserdem ein CFA charterholder.

Maria Stäheli erweiterte das Team per 1. August als Fondsmanagerin für globale Unternehmensanleihen. Sie arbeitete zuletzt elf Jahre lang bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Zunächst war sie als Analystin im Devisenhandel der SNB tätig, später verwaltete sie als Senior Portfolio Managerin im Asset Management unter anderem Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Sie hält einen Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Daniela Savoia verstärkt das Team seit 1. August als Kreditanalystin mit Fokus auf Emittenten aus Emerging Markets. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre bei JP Morgan in New York als Analystin mit Fokus auf Lateinamerika. Sie schloss ihr Studium an der University of Pennsylvania erfolgreich ab und hält sowohl einen Bachelor of Science in Engineering, einen Bachelor of Arts in Economics als auch einen MBA der Harvard Business School.

Die drei Neueinstellungen stärken die Kernkompetenzen konsequent und zielgerichtet. Diese sieht Philipp Good, CEO, unter anderem in der fundamentalen Kreditanalyse und im hochprofessionellen Management von Unternehmens- und Wandelanleihen, für das erfahrene Portfoliomanager verantwortlich sind. „Wir freuen uns sehr, dass wir derart hochkarätige Personen für Fisch begeistern konnten. Die Verpflichtung von Gerrit Bahlo sowie von Maria Stäheli als erfahrene Manager von Wandel- respektive Unternehmensanleihenportfolios bringt uns beim Ausbau unserer Kapazitäten und Kompetenzen einen grossen Schritt weiter. Zusätzlich wird Daniela Savoia als Kreditanalystin für Schwellenländeranleihen unsere Abdeckung in diesem wachstumsstarken Bereich vergrössern.“

In den kommenden Monaten werden weitere zwei Stellen in den Kernbereichen besetzt. Insgesamt verfügt Fisch dann über 30 Experten, darunter eines der weltweit grössten Wandelanleihenteams. (FAM/mc)

Über Fisch Asset Management

Fisch Asset Management ist ein auf ausgewählte Anlagestrategien spezialisierter Asset Manager und bietet Wandelanleihen, Corporate Bond sowie Multi Asset/Absolute Return Lösungen an. Ziel ist es, mittels aktivem Management Mehrwert für langfristige Anleger zu schaffen. Die Kernkompetenz der Firma basiert auf der fundamentalen Kreditanalyse, Trenderkennung sowie erfahrenen Portfoliomanagern. 1994 von den Brüdern Kurt und Dr. Pius Fisch in Zürich gegründet, hat sich der unabhängige Asset Manager als einer der globalen Marktführer für Wandelanleihen etabliert. Das Unternehmen verwaltet mit 90 Mitarbeitenden Vermögen in Höhe von über CHF 10 Mrd. von institutionellen Anlegern vornehmlich aus Europa.

Fisch Asset Management

Firmeninformationen bei monetas