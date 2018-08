Frankfurt am Main – Die Sorgen um die türkische Wirtschaft und vor allem die Lira, aber auch die jüngsten Diskussionen über die italienische Fiskalpolitik haben den Schweizer Franken als sicheren Hafen zurück auf den Radar der Investoren gerückt. Stand das Euro-Franken-Paar noch vor einer Woche bei Kursen um die 1,15, sackte es an diesem Montagmorgen im asiatischen Handel erstmals seit knapp einem Jahr unter die 1,13er Grenze.

Im Tief kostete ein Euro im frühen Handel 1,1286 Franken. Dieses Niveau hatte das Paar zuletzt Mitte August 2017 gesehen, also vor knapp einem Jahr. Der Euro verliert aber auch zum US-Dollar an Boden und auch hier wurden am Morgen Kurse erreicht, wie zuletzt vor einem Jahr.

Sorgen um Banken-Engagemenet in der Türkei

Im Markt wird denn auch davon gesprochen, dass die jüngsten Turbulenzen vor allem durch Sorgen der Investoren über das ausländische Engagement in der Türkei ausgelöst wurden. Hier stehen vor allem einige Grossbanken im Visier. Die Sorgen über eine Ansteckungsgefahr europäischer Banken mit starkem Türkei-Exposure habe vor allem nach den Kommentaren der EZB vergangene Woche zugenommen, erklärt der Devisenexperte der ZKB, Elias Hafner, im Gespräch mit AWP.

„Gemäss Zahlen der BIZ haben spanische, französische und italienische Banken die höchsten ausstehenden Forderungen gegenüber türkischen Schuldnern“, so der Experte. Somit hätten zwar einige vereinzelte Banken ein deutliches Exposure in der Türkei, für die Mehrheit der Branche stimme dies aber nicht. Daher seien die Risiken für den gesamten Sektor auch eher überschaubar.

Öl ins Feuer habe auch die EZB mit ihrem Wirtschaftsbericht gegossen, in dem sie vor steigenden Risiken für das globale Wachstum aufgrund steigender protektionistischer Tendenzen warnt. Zu diesen beiden Punkte gesellt sich laut Hafner noch die Diskussion um das italienische Haushaltsbudget, das in den letzten Tagen ebenfalls für eine erhöhte Nervosität gesorgt habe.

Von den drei Einflussfaktoren stelle die Türkei aber ohne Frage den entscheidendsten dar, ist sich Hafner sicher. „Die Türkei hat strukturelle Probleme und die dortige Situation könnte sich durchaus noch akzentuieren.“ Aber das werde gerade mit Blick auf den europäischen Bankensektor dann nur vereinzelte Institute treffen. Vor diesem Hintergrund halte er die Reaktionen im Euro denn auch tendenziell für übertrieben.

Aktuelle Frankenstärke kein Problem

Für den Ökonom Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin stellt die aktuelle Frankenstärke keinen Grund für erhöhte Besorgnis dar. „Wir davon aus, dass die Schweiz auch mit dem aktuell stärkeren Wechselkurs gut wachsen kann“, erklärt der Manager im Gespräch mit AWP.

Auch der Chefökonom von Sarasin sieht neben der Türkei die Diskussionen in Italien als einen der Auslöser für die aktuelle Frankenstärke.

Einig sind sich beide Experten, dass für die Schweizerische Nationalbank auf dem aktuellen Niveau kein wirklicher Handlungsbedarf bestehe. „Wenn, dann wird die SNB punktuell am Markt aktiv sein“, erklärt Hafner. „Verstärkt intervenieren dürfte sie aber wohl erst, wenn sich der Euro zum Franken noch deutlicher abwertet.“ (awp/mc/pg)

