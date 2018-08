Singapur – Die Ölpreise haben sich am Dienstag von ihrem zwischenzeitlichen Preisrücksetzer vom Montag erholt. Am Dienstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,80 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 24 Cent auf 67,44 Dollar.

Am Montag waren die Ölpreise kurzzeitig um etwa eineinhalb Dollar abgesackt. Der Preisrückgang konnte aber schnell aufgeholt werden. Am Markt wurde der Rücksetzer mit aufkommenden Sorgen um die Verfassung einiger grosser Schwellenländer begründet, deren Währungen von der Krise der türkischen Lira erfasst werden.

Ansonsten sind Auswirkungen der Lirakrise an den Ölmärkten bisher kaum zu spüren. Fachleute argumentieren, falls sich die Krise nicht deutlich ausweiten sollte, der Rohölmarkt dürfte allenfalls durch Währungsschwankungen betroffen sein. Vor allem der amerikanische Dollar spielt eine grosse Rolle, weil Erdöl international in der US-Währung gehandelt wird. In der Regel führt ein stärkerer Dollar über eine geringere Nachfrage zu fallenden Ölpreisen – und umgekehrt. (awp/mc/ps)

Opec-Korbpreis

WTI / NYMEX

Brent / ICE