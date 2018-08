Frauenfeld – Die Immobiliengesellschaft BFW Liegenschaften hat im ersten Halbjahr 2018 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr klar gesteigert. So verbesserte sich der Gewinn ohne Berücksichtigung des Neubewertungserfolgs um über einen Viertel auf 7,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch – gestützt auf ungeprüfte Zahlen – mitteilte.

Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass im Rahmen einer Portfolioabrundung einzelne kleinere Liegenschaften abgestossen würden. So seien in Sevelen und Aarau zu Beginn des Jahres zwei Wohnliegenschaften und im August zwei weitere in Dullikon über den Bewertungen des unabhängigen Schätzers per Ende 2017 verkauft worden. Aktuell sei noch der Verkauf von drei kleineren Wohn- und Geschäftsliegenschaften geplant.

Erfolg aus Neubewertung von 7,5 Mio Franken

Die Marktbewertung des Liegenschaftenportfolios ergab per Mitte Jahr einen Erfolg aus Neubewertung von 7,5 Millionen Franken, wozu die Liegenschaften in Sevelen und Aarau 2,0 Millionen beisteuerten. Der Gewinn inklusive Neubewertung verbesserte sich dadurch um 1,5 Prozent auf 13,4 Millionen Franken.

Weniger Mieteinnahmen

Weniger Liegenschaften bedeuten allerdings weniger Mieteinnahmen. So reduzierte sich der Erfolg aus Vermietung um rund 10 Prozent auf 7,8 Millionen Franken. Dies führte auch zu einem Minus von 3,1 Prozent beim Betriebsgewinn, welcher damit auf 15,8 Millionen zu liegen kam.

Detaillierte Ergebnisse zum Halbjahr will das Unternehmen am 13. September vorlegen. BFW hat rückwirkend zum 1. Januar 2018 die Rechnungslegung von IFRS auf den Standard Swiss GAAP FER umgestellt. Mit der Publikation des Halbjahresergebnisses 2018 werden auch das Vorjahres- und das Halbjahresergebnis 2017 gemäss dem neuen Rechnungslegungsstandard dargestellt. (awp/mc/pg)

