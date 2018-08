Zürich – Spitch, der etablierte Schweizer Anbieter von Lösungen zur automatisierten Spracherkennung führt im Rahmen seiner regelmässig stattfindenden Webinar Veranstaltungen für Schweizer Finanzinstitute jeweils „Pulsfühler-Befragungen“ unter den Teilnehmenden durch. Die Auswertung der Resultate ergibt ein klares Bild bezüglich des Stellenwerts von automatisierten Sprachlösungen (Natural Language Processing) für Schweizer Banken. 76 Prozent der Befragten geben an, dass sie zurzeit automatisierte Sprachlösungen evaluieren oder deren Einführung planen. 73 Prozent bevorzugen einen automatisierten Sprachservice, zum Beispiel zur Abfragung des Kontostands, gegenüber einem Gespräch mit einem Bankmitarbeiter, vorausgesetzt, dass die Wartefristen kurz sind. 57 Prozent der Befragten sehen einen hohen Bedarf an sprachbasierten Identifikationslösungen.

Der Markt für automatisierte Sprachtechnologien entwickelt sich zurzeit explosionsartig. Eingesetzt werden können solche Sprachlösungen in den verschiedensten Bereichen, wo es darum geht, Kunden zweifelsfrei zu identifizieren, zu verstehen und zu betreuen. Und dies ohne den Kunden in die unsäglich langen Warteschlaufen der gängigen „Callcenter-Abfertigungen“ zu zwingen. Der Wert dieses boomenden Marktes wird bis im Jahr 2022 weltweit auf 11 Milliarden US$ geschätzt.

Für Jürg Schleier, Country Manager DACH bei Spitch sind die erfragten Ergebnisse keine Überraschung: „Die Resultate unserer Befragung, welche auf den Antworten von annährend hundert Teilnehmenden unserer Webinars beruhen, deckt sich mit den von uns im Markt gemachten Erfahrungen. Die Einsicht, dass automatisierte Sprachlösungen an der Kundenschnittstelle eine grosse Vielfalt von Services für den Kunden sicher, müheloser, schneller und ohne lästige Wartezeiten erbringen können, setzt sich im Markt zunehmend durch. Dies zeigt sich gerade in der Finanzindustrie, welche darauf angewiesen ist, ihre Services künftig mit geringerem Aufwand kostengünstiger bei gleichzeitig verbesserter Kundenzufriedenheit zu erbringen. Dabei spielt die Tatsache, dass Spitch Lösungen als einzige die Schweizer Dialekte verstehen und die Daten lokal dort gehostet werden, wo der Kunden dies wünscht, eine zentrale Rolle.“ (Spitch/mc/ps)

Spitch AG in Kürze:

Spitch ist ein etablierter Schweizer Anbieter von Lösungen in der Automatisierten Spracherkennung (ASR), der Voice User Interfaces (VUI) und der Datenanalyse der natürlichen Sprache. Im Zentrum der Spitch Mission steht die Bereitstellung eines präzisen Natural Language Processing als Teil der Künstlichen Intelligenz (AI) zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der Kostensenkung. Die Spitch-Technologien ermöglichen die Automatisierung des Wissens-management und bearbeiten damit einen der vielversprechendsten IT‑Trends der näheren Zukunft. Neben zahlreichen angebotenen Sprachen, ist Spitch der erste Anbieter für Unternehmenslösungen in den verschiedenen Schweizer Dialekten. Neben einer hohen Genauigkeit und einer reichen Funktionalität bietet Spitch zudem flexible, kundenorientierte Modelle und einen massgeschneiderten Ansatz, der sich auf die Bereitstellung von sichtbaren Geschäftsvorteilen durch sprachgesteuerte Dienste fokussiert. Das Spitch AG Entwicklungsteam verfügt über 50 Jahre R&D Erfahrung mit Sprachtechnologien (Spoken Language Technology, SLT), inklusive automatischer Spracherkennung (Automatic Speech Recognition, ASR), ), Voice Biometrics (VB), Information Retrieval (IR) und Natural Language Processing (NLP). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Zürich. Spitch unterhält Niederlassungen in Mailand und London.

www.spitch.ch

Firmeninformationen bei monetas