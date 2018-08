Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagvormittag leicht im Plus und bestätigt damit die Erholung vom Vortag. Der Leitindex SMI kann sich zudem über der Marke von 9’000 Punkten halten. Für eine etwas verbesserte Stimmung sorgen weiterhin die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit. Am Vortag hatte die chinesische Regierung angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Damit scheine eine Eskalation des Handelsstreit wieder etwas unwahrscheinlicher, meint ein Kommentator.

Neben dem Handelsstreit sei auch die die Währungskrise in der Türkei vorerst in den Hintergrund getreten, kommentiert ein Marktanalyst. Allerdings dürfte die USA den Druck auf die Türkei weiter aufrecht erhalten. Konjunkturseitig stehen am Freitag nur wenige Daten auf dem Programm, am Nachmittag dürfte vor allem die US-Konsumentenstimmung auf Beachtung stossen. Hierzulande setzt sich die Berichtssaison zum Halbjahr fort, im Fokus steht dabei der Liftbauer Schindler

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 11.00 Uhr um 0,25 Prozent auf 9’020,23 Punkte an, womit er noch minime 11 Punkte unter dem Schlussstand der Vorwoche notiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,16 Prozent auf 1’470,57 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,22 Prozent auf 10’741,90 Punkte. Von den 30 grössten Titeln notieren mittlerweile je 15 im Plus respektive im Minus.

Schindler (+1,0%) sind am Vormittag stärkste Titel im SMI/SLI. Das Unternehmen hat für das erste Halbjahr zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz und beim Auftragseingang vorgelegt und auch die Gewinnzahlen im Gleichschritt erhöht. Die Erwartungen der Analysten sind damit durchgehend übertroffen worden.

Noch knapp im Plus notieren auch die Swisscom-Titel (+0,02%), die am Vortag nach der Vorlage von Halbjahreszahlen unter Druck geraten waren. Im positiven Territorium gehalten werden die Indizes aber vor allem von den festen Pharma-Schwergewichten Roche (+0,8%) und Novartis (+0,5%). Das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,1%) zeigt sich dagegen etwas schwächer.

Abgaben entfallen derweil auf einige zyklische Werte wie Adecco (-0,1%) oder Swatch (-0,3%), aber auch die Grossbankenwerte UBS (-0,1%) und CS (-0,4%) stehen unter Druck. Schwächste Bluechips sind derweil LafargeHolcim (-1,5%). Die britische Grossbank HSBC hat das Rating für die Aktien des Zementherstellers auf „Reduce“ von bisher „Hold“ heruntergestuft und das Kursziel deutlich gesenkt. Die Analysten begründen dies mit einer anhaltenden Schwäche in den wichtigen Schwellenländern sowie einem geringeren Beitrag aus dem Nordamerikageschäft.

Am breiten Markt legen Schweiter (+3,1%) klar zu. Der Industriekonzern hat mit seinem am Morgen vorgelegten Semesterergebnis die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Moderat im Plus notieren nach Zahlen auch Gurit (+0,5%), obwohl die Halbjahreszahlen des Spezialkunststoffhersteller unter den Prognosen ausgefallen waren.

Gut aufgenommen werden die Ergebnisse des zur Immobiliengesellschaft umgewandelten ehemaligen Papierherstellers Cham (Aktien +3,1%). Fester notieren nach Zahlen die Aktien des Branchennachbarn PSP (+0,6%). Der Kioskbetreiber Valora (+1,1%) kooperiert laut einem Medienbericht im Zahlungsbereich mit dem Onlineriesen Amazon.

Schwach zeigen sich Dormakaba (-4,1%) nach einer Abstufung durch das HSBC-Research. Unter Druck stehen zudem diverse Zulieferer für die Halbleiterindustrie wie Inficon (-0,8%), AMS (-1,1%), VAT (-1,2%) oder Comet (-2,3%). Händler verweisen auf schwache Vorgaben aus dem US-Halbleitermarkt. Am Donnerstagabend hatte etwa der Halbleiterindustrie-Ausrüster Applied Materials einen verhaltenen Ausblick auf das Geschäft im weiteren Jahresverlauf präsentiert. (awp/mc/ps)

