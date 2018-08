Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Montag nach drei Wochen mit per Saldo sinkenden Kursen einen neuen Erholungsversuch in Angriff. Zum nachrichtenarmen Wochenstart baut der Leitindex SMI seine frühen Gewinne bis am späten Vormittag noch etwas aus. Die grosse Mehrheit der Titel legt dabei zu, wobei die defensiven Schwergewichte wie oft bei steigender Risikoneigung zurückbleiben. Im Blickfeld der Investoren bleiben die politischen Themen Handelsstreit und Türkei-Krise, derzeit überwiegt aber ein leichter Optimismus.

Einerseits seien die fundamentalen globalen Wirtschaftsdaten immer noch als gut einzustufen und im handelspolitischen Konflikt zwischen den USA und China gebe es gewisse Hoffnungsschimmer, hiess es dazu am Markt. So will im Verlauf der Woche China eine Delegation nach Washington schicken, um den Konflikt zu entschärfen. Im weiteren Wochenverlauf rücken auf internationaler Ebene die Protokolle der letzten Sitzungen der amerikanischen Notenbank und der EZB in den Fokus sowie das jährliche Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole. Dort interessiert insbesondere die Rede von Fed-Chef Jerome Powell.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 10.45 Uhr 0,30 Prozent auf 9’030,69 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,46 Prozent auf 1’472,68 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,38 Prozent auf 10’762,35 Punkte. Von den 30 grössten Titeln notieren bis auf vier alle im Plus.

Von diesen paar Verlierern geben Aryzta (-1,2%) und Sonova (-0,5%) am meisten nach. Letztere werden durch eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux auf „Hold“ zurückgebunden.

Vom Rückenwind für riskantere Anlagen wie Aktien werden einige konjunktursensitive Titel wie Logitech (+1,5%), Kühne+Nagel (+1,2%) oder ABB (+1,1%) gut gestützt. Weitere wie Clariant (+0,9%), Dufry (+1,0%) oder LafargeHolcim (+0,9%) folgen nicht weit dahinter.

Gut gesucht sind aber auch einige Finanzwerte wie Julius Bär (+1,1%), CS oder Swiss Re (je +0,8%). Swiss Re werden von einem Bericht hinsichtlich der eingestürzten Brücke in Genua etwas gestützt. Demnach soll schon länger bekannt gewesen sein, dass die Stahlseile der Brücke von Rost befallen waren, was wiederum die Aussicht für die Versicherung auf Regress-Forderungen stützt.

Auch Adecco (+1,0%) rangieren weit vorne, dies nach einer leichten Kurszielsenkung durch HSBC mit bestätigter Einstufung „Buy“.

Der Trend zu mehr Risiko bremst dafür einmal mehr die defensiven Schwergewichte. Von diesen büssen Roche und Novartis je 0,1 Prozent ein, wogegen Nestlé (+0,3%) etwas höher gestellt werden. Roche hat am Morgen über eine Zulassung des Medikaments Alecensa für eine bestimmte Lungenkrebsart in China berichtet. Dies wird in Marktkreisen zwar als grundsätzlich positiv, aber als kaum kursrelevant bewertet.

Im breiten Markt stehen Straumann unverändert. Einer Aufstufung auf „Buy“ von „Hold“ durch die deutsche Commerzbank, bei einem markant erhöhten Kursziel von 900 Franken, steht eine Neueinschätzung durch JPMorgan gegenüber. Das amerikanische Institut hat das Kursziel auf 650 von 480 Franken ebenfalls massiv erhöht, liegt damit aber immer noch deutlich unter dem aktuellen Kurs von 780 Franken. Entsprechend empfiehlt die amerikanischen Bank den Titel auch weiterhin mit „Underweight“

Metall Zug ziehen nach Semesterzahlen um 2,0 Prozent an. Die Analysten sprechen von einem soliden organischen Wachstum. Das Geschäft habe sich vor allem Aufgrund der Entwicklung bei der übernommenen Haag-Streit besser entwickelt als erwartet.

Die Aktie des Industrieunternehmens Comet (+4,6%) befinden sich weiter auf Richtungssuche, wobei es diesmal wieder nach oben geht. Am vergangenen Donnerstag zogen die Aktien nach der Publikation der detaillierten Halbjahreszahlen um über 4 Prozent an, worauf am Freitag mit einem Minus von über 5 Prozent die Ernüchterung folgte. (awp/mc/pg)

