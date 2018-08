Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag gestützt von guten Vorgaben aus den USA und Asien deutlich fester eröffnet. In der Folge büsst der Leitindex SMI indes einen guten Teil dieser frühen Gewinne wieder ein und fällt auch wieder klar unter die Marke von 9’100 zurück. Das Börsensentiment bleibe nach der Rede vom Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell, vom Freitag freundlich, hiess es in Marktkreisen. Dieser hatte die Erwartungen der Investoren insgesamt bestätigt und hält graduelle Leitzinsanhebungen weiterhin für angemessen. Für klar steigende Kurse an den europäischen Börsen reicht dies allerdings noch nicht, zumal auch von London her wegen eines Feiertags keine Impulse kommen.

Die Gespräche zwischen den USA und China in Sachen Handelsfragen blieben zwar unmittelbar ergebnislos, wurden von chinesischer Seite aber als konstruktiv bezeichnet. Deshalb wurde auch vereinbart, dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt, was wiederum die Hoffnung nährt, dass es doch noch zu einer Annäherung kommen könnte. Die Zürcher Kantonalbank ist gemäss einer Einschätzung der Ansicht, dass die Risiken für die Aktienmärkte dennoch hoch blieben und rät zu einer vorsichtigen Haltung.

Gegen 10.45 Uhr steht der SMI 0,05 Prozent höher bei 9’057,42 Punkten (Tageshoch bei 9’106). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückt 0,13 Prozent auf 1’480,29 Punkte vor und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,11 Prozent auf 10’816,9 Punkte.

An der Tabellenspitze liegen gegenüber dem frühen Geschäft unverändert Vifor Pharma (+1,0%), Swatch und Richemont (je +0,9%) an der Spitze. Die beiden Luxusgüteraktien waren bereits am Freitag stark. Die Richemont-Namenaktien würden seit Tagen von institutionellen Anlegern gesucht, hiess es dazu in Händlerkreisen. Diese erklären sich das Interesse damit, dass sich die Wachstums-Anstrengungen der Gesellschaft schneller als erwartet auszahlen könnten.

Etwas deutlich nachgefragt werden noch Logitech (+0,8%) und Sonova (+0,6%), der Rest der Gewinner verzeichnet Aufschläge von maximal 0,5 Prozent.

Die defensiven Schwergewichte haben sich nach einem freundlichen Start zur Hypothek für den Gesamtmarkt entwickelt. Während Nestlé und Roche ganz knapp im Minus liegen, halten sich Novartis auf dem Schlussniveau vom Freitag. Novartis hat für seine CAR-T-Zell-Therapie Kymriah die Zulassung der Europäischen Kommission für die Behandlung von zwei Krebsarten erhalten. In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen auch Investitionen in der Schweiz von bis zu 90 Millionen sowie die Schaffung von bis zu 450 neuen Stellen bekannt. Im aargauischen Stein soll eine Produktionsstätte unter anderem zur Herstellung von Kymriah gebaut werden. Am Markt hiess es dazu, dass die Zulassung von Kymriah in Europa erwartet worden sei und entsprechend keine grosse Überraschung darstelle.

Ganz ans Tabellenende abgerutscht sind die Banken, von denen Julius Bär (-2,2%) klar mehr nachgeben als UBS und CS (je -0,1%).

Im breiten Markt bleiben Alpiq nach Zahlen ungehandelt, während Ems 0,9 Prozent anziehen. Ems-Chemie hat am Morgen noch den Reingewinn im ersten Semester nachgeliefert, Umsatz und Betriebsgewinn waren bereits bekannt.

Die Aktien der Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property (unv.) reagieren kaum auf den Grossbrand in zwei ihrer Liegenschaften in Zürich in der Nacht auf Samstag. In Marktkreisen wird davon ausgegangen, dass der Schaden durch die Versicherungen grösstenteils gedeckt ist. Da es sich zudem um ein leer stehendes Umbauprojekt handelt, seien auch die Mieteinnahmen nicht beeinträchtigt.

AMS (+1,8%) erhalten vom Einstieg eines neuen Grossaktionärs etwas Rückenwind. Adval Tech (-12%) büssen dagegen etwa so viel ein, wie sie am Freitag gewonnen hatten. U-Blox wiederum erholen sich mit einem Plus von 4,6 Prozent leicht vom Freitagseinbruch im Anschluss an schwache Zahlen von knapp 18 Prozent. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance