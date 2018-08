Zürich / Uzwil – Die Partner CREALOGIX und Bühler wurden für das Ausbildungsprogramm «ChocoGenius» mit dem Brandon Hall Group Gold Award in der Kategorie «Best Customer Training Programm» ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung würdigt den interaktiven Ansatz durch Videokurse: Komplexe Lerninhalte werden den Schokoladenproduzenten durch einen Coach und simulierte Real-Life-Situationen greifbar gemacht. Die cloudbasierte Lösung ermöglicht einen durchgängigen Wissenstransfer, führt zu einer effizienteren Störungsbehebung bei der Schokoladenherstellung und zu einer verbesserten, nachhaltigen Produktqualität. Der Anspruch von Bühler war es, Linienmitarbeitenden seiner Kunden einfachen Zugang zu den hochmodernen Schokoladenherstellungsmaschinen zu geben. Mit dem Spezialisten CREALOGIX hat der Technologiekonzern das umfassende und benutzerfreundliche Trainingsprogramm «ChocoGenius» entwickelt. Die Brandon Hall Excellence Awards in Learning zeichnete beide Unternehmen für ihre Lösung mit dem Gold Award in der Kategorie «Best Customer Training Programm» aus. Das System ist Teil eines Blended-Learning-Ansatzes, der webbasierte-Kurse mit Präsenzschulungen bei Bühler oder beim Kunden kombiniert.

«Joe» hilft weiter

Auf Tablets und Desktops geben Videos mit Coach «Joe» jedem neuen Maschinenbediener eine persönliche Einführung in sein Tätigkeitsgebiet. Zusätzlich visualisiert der interaktive Aufnahmestil komplexe Prozesse mit Animationen und Diagrammen. Mit virtuellen Trial-and-Error-Szenarien üben Maschinenbetreiber Best-Practice-Vorgänge und finden Unterstützung bei der Fehlerbehebung. «Das Training begleitet so Maschinen der gesamten Produktionslinie und vermittelt die Kunst der Schokoladenherstellung – dank der Cloudlösung überall und im eigenen Tempo. Mitarbeitende wissen so nicht nur, wie sie Schritte durchführen müssen, sondern auch warum», so Marcos Bobzin, Produktmanager Consumer Foods bei Bühler.

Double für CREALOGIX

«Das zweite Mal in Folge von Brandon Hall mit Gold ausgezeichnet zu werden, unterstreicht den innovativen und einzigartigen Charakter unserer Lösung. Das Training fühlt sich persönlich an und animiert die Mitarbeitenden über die Szenarien, sich zu involvieren, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu sehen. Diese Art von Training und Sensibilisierung führt im gesamten Unternehmen zu effizientem Wissenstransfer und letztlich zu einer verbesserten Produktqualität», sagt Urs Widmer, Senior Vice President Digital Learning von CREALOGIX.

Wie ChocoGenius zu Gold kam

Ein Gremium aus erfahrenen, unabhängigen Branchenexperten sowie leitenden Analysten und Führungskräften der Brandon Hall Group hat Anbieter und Produktlösungen anhand folgender Kriterien bewertet: Was ist die bahnbrechende Innovation des Produkts? Was macht das Produkt einzigartig und wie unterscheidet es sich von konkurrierenden Lösungen? Welches Problem löst das Produkt und / oder welche Bedürfnisse befriedigt es? Welche Vorteile können Kunden erwarten, wenn sie diese Lösung verwenden? An diesen Fragen musste sich ChocoGenius messen – und es zeigte sich, dass die gemeinsame Lösung von CREALOGIX und Bühler die besten Antworten parat hatte. (CREALOGIX/mc/ps)

Erfahren Sie mehr über ChocoGenius, sehen Sie sich das Video an und erhalten Sie eine kostenlose Testversion:

https://www.buhlergroup.com/global/de/28116.htm

Erfahren Sie mehr zu den Brandon Hall Group Excellence Awards:

brandonhall.com/excellenceawards/

Über Bühler

Jeden Tag kommen Milliarden Menschen mit Technologien von Bühler in Berührung, wenn sie ihre Grundbedürfnisse in den Bereichen Lebensmittel und Mobilität decken. Unsere Lösungen stellen täglich eine gesunde und sichere Ernährung für zwei Milliarden Menschen sicher und sie sorgen für die Mobilität von einer Milliarde Menschen pro Tag. Zusammen mit unseren Kunden und Partnern entwickeln wir Innovationen für eine bessere Welt und setzen unseren Schwerpunkt auf gesunde, sichere und nachhaltige Lösungen. Wir helfen Herstellern dabei, sichere und gesunde Nahrungsmittel zu liefern, effizientere Fahrzeuge herzustellen, die Sicht von Brillenträgern zu verbessern, die Telekommunikation voranzubringen und Gebäude wirtschaftlicher zu gestalten.

Als führender Technologiekonzern investiert Bühler jedes Jahr bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. 2017 erwirtschafteten die rund 11‘000 Mitarbeitenden in über 140 Ländern einen Umsatz von CHF 2,7 Milliarden. Als global aufgestelltes Schweizer Familienunternehmen sind wir in besonderem Masse der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir wollen, dass unsere Kunden erfolgreich sind. Wir wollen, dass jeder Mensch Zugang zu gesunder Nahrung hat. Wir wollen das Klima schützen durch energieeffiziente Fahrzeuge, Gebäude und Maschinen.

Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Über Brandon Hall Group

Brandon Hall Group ist ein Forschungs- und Analystenunternehmen für Human Capital Management (HCM), das Einblicke in wichtige Leistungsbereiche wie Lernen und Entwicklung, Talent Management, Leadership Development, Talent Acquisition und HR/Workforce Management bietet. Unsere Vision ist es, einen besseren Arbeitsplatz zu schaffen. Unsere Mission ist es, die Exzellenz in Organisationen auf der ganzen Welt durch unsere Forschung und Werkzeuge jeden Tag zu stärken.