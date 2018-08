New York – Gestützt von Höchstständen bei Amazon und weiteren Werten hat die technologielastige US-Börse Nasdaq am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der S&P 500 schloss sich schliesslich an und erreichte ebenfalls eine Bestmarke. Der Dow Jones Industrial indes legte eine Verschnaufpause ein und trat mit minus 0,02 Prozent auf 26 058,35 Punkte auf der Stelle.

Der marktbreite S&P 500 kletterte im frühen Handel zuletzt um 0,25 Prozent auf 2904,79 Punkte nach oben. An der Nasdaq verzeichnete der Composite-Index den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch und gewann 0,49 Prozent auf 8069,295 Punkte. Noch eifriger erklomm der Auswahlindex Nasdaq 100 neue Höhen und überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7600 Punkten. Zuletzt ging es um 0,60 Prozent auf 7615,74 Zähler nach oben.

In den vergangenen Tagen hatte die vorläufige Einigung im Handelsstreit der USA mit Mexiko den Kursen Rückenwind verliehen. Allerdings gibt es bisher noch keinen neuen Handelspakt. Zudem gibt es im Zollkonflikt mit China nach wie vor keine Fortschritte.

Die gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten an diesem Tag lieferten kaum Impulse. So war die Wirtschaft der USA im zweiten Quartal mit auf das Jahr hochgerechnet 4,2 Prozent noch etwas stärker als in der ersten Schätzung festgestellt gewachsen. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe in den Vereinigten Staaten war hingegen im Juli im Vergleich zum Vormonat überraschend um 0,7 Prozent gefallen.

Unter den Einzelwerten standen die Rekordläufe der Aktien von Amazon, Apple und Microsoft im Blick. Die Anteile von Amazon wurden von einer Studie der Bank Morgan Stanley angefeuert. Analyst Brian Nowak hatte sein Kursziel auf 2500 US-Dollar angehoben und sein „Overweight“-Votum bestätigt. Ein höheres Kursziel als er hat derzeit kein anderer Analyst.

Dank rasant wachsender Umsatzmargen kann der Internethändler laut Novak weiter investieren und gleichzeitig höhere Gewinne erwirtschaften. Die Papiere stiegen um 1,4 Prozent auf 1960,00 US-Dollar. Mit Spannung wartet der Markt bereits darauf, wann Amazon die Billionen-Dollar-Schwelle knackt, wie erst letztens der iPhone-Hersteller Apple. Bei einem Kurs von etwas über 2050 Dollar ist es soweit.

Auch die Apple-Papiere setzten ihren Höhenflug fort und stiegen um 0,4 Prozent auf 220,58 Dollar. Microsoft tat es den beiden gleich und gewann 1,0 Prozent auf 111,37 Dollar.

Mit Quartalszahlen und Aussagen zum Gesamtgeschäftsjahr standen der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) und der Sportwarenhändler Dick’s Sporting Goods im Blick. HPE überzeugte mit einem optimistischeren Unternehmensausblick, was den Papieren ein Plus von 4,1 Prozent bescherte. Dick’s indes enttäuschte mit seiner Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal deutlich. Viele Anleger zogen die Reissleine: Der Kurs brach um 7,6 Prozent ein. (awp/mc/pg)

