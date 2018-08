Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die Sitzung vom Donnerstag gestartet. Erneut prägen Handelssorgen den Handel. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump noch für gute Laune an der Wall Street gesorgt. Er schürte Hoffnungen, dass eine baldige Einigung mit Kanada in den Nafta-Verhandlungen erzielt werden könnte.

Nun dürften die Anleger abwarten. Was eine mögliche Entspannung im Streit mit China angeht, sind die Investoren noch skeptisch – die chinesischen Börsen schlossen im Minus. Im Laufe des Tages könnten derweil noch verschiedene Konjunkturdaten aus der EU und den USA für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.20 Uhr 0,48 Prozent tiefer bei 9’040,4 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,44 Prozent auf 1’479,88 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,45 Prozent auf 10’798,73 Stellen. Von den 30 Titeln stehen mit Ausnahme von Dufry und Sonova alle im Minus.

Ganz oben auf der Verliererliste finden sich die Bankenwerte, die europaweit schwächeln. Julius Bär büsst 1,6 Prozent ein, die Credit Suisse 0,7 Prozent und die UBS 0,5 Prozent. Auch zyklische Papiere wie Swatch (-0,6%), Sika (-0,8%) und ABB (-0,7%) verbuchen deutliche Abgaben.

Unter den Blue Chips kann lediglich Sonova (+0,6%) als einer von zwei Titeln Kursgewinne einstreichen. Bei dem Hörgerätehersteller hat somit eine leichte Gegenbewegung zum Vortag eingesetzt, als der Kurs um 2,8 Prozent tauchte. Händlern zufolge hatte Tobias Rhis, der Sohn des verstorbenen Firmengründers Andy Rihs, 1,78 Millionen Aktien verkauft – was den Kurs deutlich belastet hatte.

Im breiten Markt geht es insbesondere mit dem Kurs von GAM (-4,8%) bergab. Die Credit Suisse hat das Kursziel für den Vermögensverwalter halbiert. Bereits am Vortag hatte der Titel klare Abgaben hinnehmen müssen. Auch VAT (-2,3%) verlieren nach einer Abstufung durch die UBS auf „Neutral“ von „Buy“.

Nach der Publikation eines Halbjahresverlusts geben auch Hochdorf (-4,1%) stark nach. Bei Meyer Burger (-1,5%) reagiert die Aktie mit Verlusten auf den Austausch des kritisierten Finanzchefs.

Auf der anderen Seite kann Asmallworld (+8,1%) nach den Halbjahreszahlen kräftig zulegen, nachdem die Titel schon in den letzten Tagen markant angezogen hatten. Das soziale Netzwerk hat in der ersten Jahreshälfte seinen Umsatz mehr als verdoppelt. Der Verlust aber hat sich weiter ausgeweitet. Auch Molecular Partners (+3,1%) ziehen nach der Zahlenvorlage an. (awp/mc/pg)

