Zürich – Ein von responsAbility verwaltetes Private-Equity-Vehikel mit Schwerpunkt finanzielle Inklusion hat eine Minderheitsbeteiligung an C88 Financial Technologies Pte. Ltd. erworben. C88 ist ein marktführendes Fintech-Unternehmen, das Finanzmarktplätze für Kredit- und Versicherungsprodukte in Indonesien und den Philippinen bereitstellt. Über eine Partnerschaft mit Experian will C88 jetzt gezielt die finanzielle Inklusion in diesen Märkten fördern. Gemeinsam wollen die beiden Partner Millionen von unterversorgten Kunden effektiver geeignete Finanzprodukte bereitstellen.

Über seine Online-Portale CekAja.com in Indonesien und eCompareMo.com in den Philippinen stellt C88 Kunden unterschiedliche alternative Finanzprodukte zur Verfügung und sorgt durch Vergleiche zwischen alternativen Produkten und Anbietern für Preistransparenz. Durch den Abgleich der Kundenprofile mit geeigneten Produkten vereinfacht das Unternehmen zudem den Kaufprozess und gibt seinen Partnerbanken und -versicherungen bessere Einblicke in Kundenprofile und -bedürfnisse.

Fortschrittliche, auf Online-Suchmaschinen basierende Marketingmethoden ermöglichen es C88, eine grosse Zahl von Kunden zu bedienen. Im Versicherungsbereich zum Beispiel stellt C88 mehreren Hunderttausend Kunden Mikroversicherungen bereit.

In Indonesien und den Philippinen vergeben Banken im Retail-Geschäft fast ausschliesslich Kredite an Kunden mit hohem Einkommen oder Angehörige der gehobenen Mittelschicht mit guter Bonität. Dadurch hat ein Grossteil der potenziellen Kunden weiterhin nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu Finanzierung.

C88 will mit Banken und Versicherungsgesellschaften zusammenarbeiten, um gemeinsam neue, für breite Bevölkerungsgruppen geeignete Finanzprodukte zu entwickeln und zu vertreiben. Um Kunden die richtigen Produkte zu bieten und Banken sowie anderen Akteuren die Möglichkeit zu geben, neue Produkte für aktuell ausgeschlossene oder unterversorgte Bevölkerungsgruppen an den Markt zu bringen, sind weitere Verbesserungen bei der Kreditentscheidung und -bepreisung unverzichtbar.

C88 will das eigene Geschäft noch weiter skalieren und seine Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden weiter vertiefen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen jetzt eine Partnerschaft mit Experian abgeschlossen, einem weltweit führenden Anbieter von Verbraucher- und Unternehmenskreditberichten und Marketingdienstleistungen. Durch die Kooperation wird C88 sein Produktangebot einfacher ausbauen können und mehreren Millionen Kunden die Möglichkeit eröffnen, erstmals Kredite zu erhalten und eine eigene Kredithistorie aufzubauen, durch die sie anschliessend weitere Finanzierungen zu besseren Konditionen erhalten können.

Henning Haugerudbraten, Principal/Private Equity bei responsAbility, erklärt: «C88 hilft bereits, Kunden in Indonesien und den Philippinen geeignete Produkte bereitzustellen und die Preisgestaltung transparenter zu machen. Als nächstes will das Unternehmen seine Plattform nutzen, um Millionen von Kunden ohne eigenes Bankkonto Zugang zu Finanzierung zu bieten. Damit wird C88 einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der finanziellen Inklusion leisten. Das macht das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung unseres wachsenden Portfolios wirkungsorientierter Finanzinstitute in Schwellenmärkten.» (responsAbility/mc)

Über C88

C88 ist die grösste digitale Plattform für Kreditrisikobewertungen sowie Finanz-, Versicherungs- und Anlageprodukte in Indonesien und den Philippinen. Das Unternehmen hat in diesen Märkten seit 2013 bereits über 50 Millionen Kunden bedient. C88 hat den digitalen Vertriebskanal für Finanzinstitute und Versicherungsgesellschaften in Indonesien und den Philippinen erfunden und als Pionier massgeblich vorangetrieben. Auf die hochwertigen, günstigen und volumenstarken Vertriebslösungen des Unternehmens entfallen inzwischen mehr als 20% des Gesamtumsatzes vieler seiner Partner. Darüber hinaus ist C88 Pionier des ‘Underwriting Marketplace’-Konzeptes, bei dem die Kreditrisikobewertungs- und Entscheidungssoftware direkt in die E-Commerce-Plattform integriert ist, so dass Kunden eine direkte Zusage zu einem risikoadjustierten Preis erhalten können.

Über responsAbility Investments AG

responsAbility Investments AG ist ein führender Asset Manager im Bereich von Development Investments und bietet privaten, institutionellen und öffentlichen Investoren professionell verwaltete Anlagelösungen. Über diese stellt das Unternehmen Firmen in Entwicklungsländern Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung. responsAbility verwaltet ein Vermögen von USD 3 Milliarden, das in über 540 Unternehmen in 90 Ländern investiert ist.

C88

responsAbility