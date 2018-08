New York – Erneut hat die Technologiebranche am Donnerstag an den US-Börsen die Nase vorn. Die Nasdaq-Börsen erklommen, wenn auch in gemächlichem Tempo, weitere Rekordhöhen. An der Wall Street indes legten Anleger nach dem starken Lauf der vergangenen vier Handelstage erst einmal wieder eine Pause ein.

Es herrsche insgesamt weiter Optimismus, dass nach Mexiko nun auch Kanada an dem neuen nordamerikanischen Freihandelsabkommen mitwirken wird, sagte Stephen Innes vom Währungsbroker Oanda. Die Zeit drängt, denn Präsident Donald Trump hat die Frist für eine Einigung auf diesen Freitag festgesetzt. Es gebe aber zugleich den weiter schwelenden Zollstreit mit China, dessen Ausgang nach wie vor ungewiss sei, schränkte Innes ein. Im Handelsstreit mit der Europäischen Union hat derweil die EU-Kommission den USA die Abschaffung aller Autozölle auf beiden Seiten vorgeschlagen.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 26 054,32 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,13 Prozent auf 2910,25 Punkte. An der Nasdaq wurden derweil erneut Bestmarken erreicht. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte zuletzt um 0,10 Prozent auf 7667,58 Zähler vor.

Aktuelle Konjunkturdaten über die wöchentliche Entwicklung am US-Arbeitsmarkt sowie zu den Konsumausgaben und zur Inflation im Juli bewegten die Börse indes kaum. Der Dollarkurs dagegen zog an, denn die Konsum- und Preisdaten signalisierten, dass die US-Notenbank ihre Politik der graduellen Zinsanhebungen fortsetzen kann.

Unternehmensseitig ging es für die drei Rekordjäger Apple , Amazon und Microsoft weiter hoch. Am „Tag des Onlinehandels“ übersprang der Aktienkurs des weltgrössten Internethändlers Amazon erstmals die Marke von 2000 US-Dollar. Bei etwas mehr als 2050 Dollar wäre Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dessen Börsenwert die Schallmauer von einer Billion Dollar überschreitet.

Im Fokus standen zudem immer noch einige Nachzügler aus der Berichtssaison: Der Softwarehersteller und SAP-Rivale Salesforce hatte zwar einen überzeugenden Umsatzausblick abgeliefert, war bei den Gewinnprognosen für das laufende Quartal aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als Gründe wurden hohen Investitionen in Forschung, Entwicklung und den Vertrieb genannt. Die Papiere büssten rund 2 Prozent ein. Die Senkung der Prognose für die Nettobuchungen im Geschäftsjahr 2018/19 brockte den Aktien des Computerspiele-Herstellers Electronic Arts ein Minus von etwas mehr als 8 Prozent ein.

Um fast 15 Prozent ging es nach einer Umsatzenttäuschung für die Anteilscheine der Textilhandelskette Abercrombie & Fitch bergab.

Gute Nachrichten kamen indes von Ciena und Signet Jewelers: Der Telekomausrüster Ciena hatte im dritten Geschäftsquartal beim bereinigten Gewinn je Aktie selbst die kühnsten Analystenerwartungen übertroffen, woraufhin die Papiere um fast 15 Prozent hochschnellten. Die weltgrösste Juwelierkette Signet hatte ebenfalls mit ihren Quartalszahlen überzeugt, was den Aktien zu einem Kurssprung von fast 27 Prozent verhalf.

Die Papiere von Campbell Soup hingegen gaben um 1,5 Prozent nach. Der Lebensmittelkonzern leidet seit einigen Jahren unter sinkenden Umsätzen und kündigte nun an, seine internationalen Aktivitäten und das Geschäft mit frischen Lebensmitteln veräussern zu wollen. Anleger hatten gehofft, dass sich der gesamte Konzern zum Verkauf stellt. Die Ratingagentur S&P senkte zudem ihre langfristige Kreditwürdigkeitseinstufung von „BBB“ auf „BBB-“ und den Ausblick von „stabil“ auf „negativ“. (awp/mc/pg)

