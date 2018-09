Zürich – Zum achten Mal sind die von Venturelab organisierten TOP 100 Swiss Startup Awards vergeben worden. Die 100 innovativsten und vielversprechendsten Schweizer Startups wurden von einer Jury bestehend aus 100 führenden Investoren und Startup-Experten gekürt.

Zum zweiten Mal in Folge schwang dabei das Femtech-Startup Ava Women oben aus. Es hat insgesamt 42.3 Mio Dollar an Finanzierungen aufgebracht, 70 Stellen geschaffen, ein Büro in San Francisco eröffnet und Mitgründerin Lea von Bidder findet sich in der «Forbes 30 under 30»-Liste. Avas Sensor-Armbänder sehen simpel aus, sind aber super smart: Die Daten, die es während dem Schlaf von Frauen sammelt, werden in hochpräzise Informationen über ihren Fruchtbarkeitszyklus und ihre Gesundheit umgewandelt. CEO und Mitgründer Pascal König sagt: «Der Gewinn der TOP 100-Auszeichnung im Jahr 2017 gab uns den zusätzlichen Schub, der zu unserem fantastischen Wachstum in den letzten 12 Monaten substantiell beigetragen hat»

Verfolger Bestmile (#7 im Vorjahr) bietet eine Plattform zur Integration von autonomen und konventionellen Fahrzeugflotten, die von den Transportanbietern von PostAuto und SBB bis hin zu kalifornischen Robotaxis genutzt wird – und damit einen Platz auf der Liste der Technology Pioneers des World Economic Forum einnimmt.

Das drittplatzierte Startup Lunaphore (#9 im Vorjahr) hat Kooperationen mit dem Multi-Milliarden-Dollar-Weltkonzern PerkinsElmer und dem biomedizinischen Forschungsunternehmen Vitro abgeschlossen, die beide das Potenzial der Startup-Technologie zur Revolutionierung der Gewebediagnostik erkennen. Lunaphores automatisierte Gewebefärbelösung nutzt die Mikrofluidik, um die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Laborprozessen erheblich zu erhöhen.

Jedem, der die Top 3 genauer betrachtet, wird ein bestimmtes Detail ins Auge springen – alle drei oben genannten Startups haben Frauen im Gründungsteam. Gründerinnen sind zudem bei drei weiteren Top 10 Startups (Cutiss, Piavita und Versantis) zu finden, während insgesamt 28 der Top 100 Frauen in ihrem Management-Team haben. Dass Frauen in der Startup-Szene untervertreten sind, ist nach wie vor nicht von der Hand zu weisen. Wo aber Frauen dabei sind, brillieren sie.

Schweizer Startups erklimmen neue Höhen

Der TOP 100 Swiss Startup Award hat in seinen acht Jahren insgesamt 371 Startups ausgezeichnet, davon 143 Venture Leaders und 124 Venture Kick Alumni. Zusammen haben diese Startups 5197 Jobs geschaffen und mehr als 2,6 Mrd Franken eingesammelt. Bisher gab es 38 Exits – darunter der Verkauf von Faceshift an Apple, Lemoptix an Intel und Dacuda an Magic Leap – und mit Biocartis und Crispr zwei Börsengänge. Wer wird als nächstes für Schlagzeilen auf den Finanzseiten sorgen? Genauer beobachten sollte man sicherlich unter anderem die rasch wachsenden TOP 100 Unternehmen Bcomp, GetYourGuide, Qualysense oder Trekksoft. Die TOP 100 haben die Möglichkeit, sich einem exklusiven Investorennetzwerk zu präsentieren, und erhalten so eine noch bessere Chance, zu wachsen und Erfolg zu haben.

«Das Schweizer Startup Ökosystem ist in ausgezeichneter Verfassung», sagt Stefan Steiner, Co-Managing Director des TOP 100 Award Organisators Venturelab. «Diese Entrepreneure haben mehr als nur gute Ideen – sie verfügen über einen exzellenten Geschäftssinn und erobern die Investoren-Welt im Sturm.» Jordi Montserrat, Mitgründer und Managing Partner von Venturelab, bestätigt: «Wachstumskapital explodiert gerade in der Schweiz. 2018 wird ein Rekordjahr für Investments, acht Top-Startups alleine haben in den letzten Monaten über 270 Mio Franken eingesammelt. Die Ankunft von Kapital in dieser Grössenordnung ermöglicht es diesen jungen Unternehmen, im globalen Wettbewerb zu bestehen und die Zukunft der Schweizer Industrie mitvoranzutreiben.» (Venturelab/mc/pg)

Über den TOP 100 Swiss Startup Award

Jedes Jahr seit 2011 organisiert Venturelab den TOP 100 Swiss Startup Award. Die 100 innovativsten und vielversprechendsten Schweizer Startups werden von einer Jury bestehend aus 100 führenden Investoren und Startup-Experten gekürt. Jeder nominiert seine 10 liebsten Schweizer Startups, alle weniger als fünf Jahre alt, mit dem grössten kommerziellen Potenzial. Das erstplatzierte Startup auf jeder Liste erhält 10 Punkte, das zweite 9 und so weiter. All diese individuellen Rankings werden zusammengeführt zum finalen TOP 100 Swiss Startup Award Ranking, das aufzeigt, welche Startups die 100 Jurymitglieder am meisten beeindruckt haben. Der TOP 100 Swiss Startup Award wird unterstützt von den Presenting Partners Credit Suisse, SVC, Swiss Prime Site, SECA und digitalswitzerland.

