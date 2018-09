Zürich – Die Schweiz soll eine neue Billig-Airline erhalten. Bereits 2019 will die von vier Airline-Veteranen gegründete „Swiss Skies“ Langstreckenflüge ab Basel-Mulhouse in die USA anbieten, berichtete die „Financial Times“ am Montag.

Dazu wollen ein früherer Ryanair-Pilot und drei Kollegen noch diese Woche 100 Millionen Dollar bei Investoren für das Projekt einsammeln, schrieb die Finanzzeitung weiter.

Die neue Airline – die noch über keinen offiziellen Namen verfüge – wolle den etablierten Fluggelellschaften mit tiefen Kosten Paroli bieten. Die Initianten seien überzeugt, dass ihre Fluglinie mit 30 Prozent tieferen Kosten als die Konkurrenz arbeiten könne und daher bereits im dritten Jahr nach der Gründung profitabel sein werde.

Airbus A321 soll zum Einsatz kommen

Einsetzen wolle das Unternehmen nur einen Flugzeug-Typ: Den Airbus A321 mit 190 Passagiersitzen und einer Reichweite von 7’500 Kilometern. Der Business-Plan der Gesellschaft gehe davon aus, dass sie im zweiten Jahr des Bestehens 16 Flugzeuge und im vierten 38 Flugzeige im Einsatz habe, führte die Zeitung weiter aus.

Eine möglich Destination in den USA könnte Cincinnati sein, sagte einer der Männer hinter dem Projekt, Alvaro Oliveira, der „Financial Times“. Man wolle weniger populäre Flughäfen in der Nähe von grossen urbanen Zentren anfliegen. Die Gesellschaft glaube, so über einen Vorteil zu verfügen.

„Swiss Skies“ plane aber auch Destinationen in der Karibik, in Asien, im Mittleren Osten und in Brasilien von einer Handvoll europäischer Flughäfen aus anzufliegen. In Grossbritannien seien aufgrund der Unsicherheiten rund um den Brexit hingegen keine Aktivitäten vorgesehen, wird Oliveira zitiert. (awp/mc/ps)