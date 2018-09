Der Investor Summit Liechtenstein wird wieder zum Treffpunkt für die Startup-Szene. Die Tagung präsentiert am 31. Oktober 2018 im SAL in Schaan spannende Referate, interessante Workshops und hochkarätige Startups.

Der Investor Summit Liechtenstein am 31. Oktober im SAL in Schaan vernetzt zum siebten Mal innovative Start-ups und KMU mit hochkarätigen Investoren und Entscheidungsträgern. Ausgewählte Start-ups und KMU auf Kapitalsuche können ihre Geschäftsmodelle vor Investoren und Entscheidungsträgern präsentieren. Namhafte Privatinvestoren, Business Angels und institutionelle Anleger aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Die Jungunternehmer erhalten dort die einzigartige Möglichkeit, ihre Geschäftsidee im Rahmen eines Pitches vorzustellen und Kontakte mit potenziellen Geldgebern und Partnern zu knüpfen.

Innovative Startups auf der Bühne

Mit dabei sind unter anderem der Telemedizin-Anbieter OnlineDoctor, das Fintech Lend und der Software-Entwickler Squirro. Weitere Startups werden in den nächsten Wochen folgen. Startups und KMU auf Kapitalsuche können sich nach wie vor online unter www.investorsummit.li für einen Pitch bewerben. Die Jurymitglieder des Vereins Liechtensteiner Investitionsmarkt bestimmen die Startups und KMU aufgrund eines mehrstufigen Auswahlprozesses. Am Rande der Tagung können sich die Jungunternehmer an einer Tischmesse präsentieren und dabei interessante Kontakte mit Geldgebern und strategischen Partnern knüpfen. Ziel der Veranstalter ist es, innovative Gründer und kapitalsuchende Unternehmen mit Entscheidungsträgern und Investoren zusammen zu bringen.

Am Investor Summit Liechtenstein dreht sich alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital. Die Tagung vermittelt interessante Einblicke in die Startup-Welt und zeigt die neuesten Trends in den Bereichen Angel Investing, Venture Capital, Crowdinvesting und Initial Coin Offering. Das Programm umfasst spannende Keynotes und Talkrunden, interessante Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten. Zu den Speakern gehören unter anderem Philip Bodmer, Schweizer Business Angel of the year 2017, Peter E. Braun, Vorstandsmitglied des European Business Angels Network (EBAN) sowie Liechtensteins Wirtschaftsminister Daniel Risch und viele weitere Entscheidungsträger.

Workshops, Netzwerke und Apéro

Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Reihe von Workshops zu Themen wie Angel Investing, Crowdinvesting, Venture Capital, Startup-Kompetenzen und Blockchain besuchen. Die Workshops werden in enger Zusammenarbeit mit den Partnern btov, Swiss ICT Investor Club, Equitypitcher, 21.finance und Arena Ventures organisiert. Zum Abschluss können sich Gründer, Investoren und Entscheidungsträger am Networking-Apéro austauschen.

Der Investor Summit Liechtenstein erwartet wieder mehr als 200 private und institutionelle Investoren, Start-up-Gründer sowie Entscheidungsträger aus dem deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung wird von der Eventagentur Skunk AG gemeinsam mit dem Verein Liechtensteiner Investitionsmarkt organisiert. Die Tagung wird von der Liechtensteiner Regierung getragen sowie zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Netzwerkpartnern und Institutionen unterstützt.

„Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein bietet sehr gute Rahmenbedingungen für innovative Startups und wachstumsstarke KMU. Dabei ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Akteure miteinander vernetzt werden und voneinander profitieren. Aus diesem Grund unterstützt die Liechtensteiner Regierung den Investor Summit Liechtenstein, um Startups sowie KMU und Investoren zusammenzubringen“, sagt Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch. (Investor Summit Liechtenstein/mcps)

Informationen und Anmeldungen unter www.investorsummit.li