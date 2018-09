Zürich – Der Schweizer Digital-Banking-Softwareanbieter Crealogix bietet in Zusammenarbeit mit Entersekt und Inventx Finanzinstituten ab jetzt eine neue Authentifizierungsmöglichkeit für das Mobile und Desktop Banking an: Die Lösung «pushTAN Authentication» macht Authentifizierungen deutlich einfacher, sicherer und zugleich kostengünstiger als bisher. Die PSD2-konforme Lösung kann mit geringem Aufwand implementiert werden und ist als gehostete Cloudlösung verfügbar.

Bisher mussten Bankkunden zur Authentifizierung entweder einen TAN-Block bzw. ein zusätzliches Gerät wie etwa einen TAN-Generator nutzen oder einen Transaktionscode eingeben, der ihnen per SMS-Nachricht oder in einer separaten Mobile TAN App zugestellt wurde. Hierbei mussten sie zwischen zwei separaten Apps – der Mobile Banking App und der TAN App – wechseln. Mit der neuen pushTAN-Authentication-Lösung von Crealogix müssen Bankkunden weder auf ein Hardware Token zurückgreifen noch müssen sie die sichere Umgebung ihrer Mobile Banking App verlassen. Vielmehr können sie sich durch die Bestätigung einer Pop-up-Nachricht innerhalb der App direkt authentisieren.

Risiko eines Datenmissbrauchs wird minimiert

Bei der neuen pushTAN-Authentication-Lösung findet der komplette Freigabeprozess innerhalb der Mobile Banking App statt, wodurch das Risiko eines Datenmissbrauchs minimiert wird. «pushTAN Authentication verbindet ein Höchstmass an Sicherheit mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit», erklärt Marc-André Dumont, Head of Product Management bei Crealogix. «Bankkunden können sich mit diesem neuen Security Feature so einfach wie nie über ihr Smartphone authentisieren». pushTAN Authentication kann für alle Crealogix-Digital-Banking-Produkte verwendet werden – von der Ausführung einer Überweisung über die Einrichtung eines Dauerauftrags bis zum sicheren Login in einen Datenraum – und genügt sämtlichen Anforderungen von PSD2.

Kostenersparnis für Finanzinstitute

Banken können pushTAN Authentication als Plug-and-Play-Lösung mit geringem Implementierungsaufwand nutzen und dabei an ihr individuelles Corporate Design anpassen. Crealogix bietet das neue Feature in Form einer Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) an. Der hochsichere Kern der Lösung stammt vom südafrikanischen Fintech Entersekt, der Betrieb erfolgt im Hochsicherheitsrechenzentrum des Schweizer Bank-IT-Dienstleisters Inventx. Dies macht den laufenden Betrieb der pushTAN-Authentication-Lösung für Banken sehr günstig. Im Vergleich zu einem SMS-basierten Authentifizierungsverfahren entfallen bei pushTAN Authentication zudem die Providerkosten, was für Banken Freiräume schafft, in einem harten Wettbewerbsumfeld unpopuläre Gebühren und damit eine drohende Abwanderung von Kunden zu vermeiden.

Über Crealogix

Die Crealogix Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. Crealogix entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Produkten von Crealogix antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der Crealogix Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Über Inventx AG

Inventx ist der Schweizer IT- und Digitalisierungspartner für führende Finanzdienstleister. Die über 220 Spezialisten mit Banken- und IT-Erfahrung (40 davon bei der Schwestergesellschaft Proventx AG) leben die Nähe zum Kunden. Inventx steht für höchstes Qualitäts- und Sicherheitsdenken und sichere Datenhaltung in der Schweiz. Das unabhängige Schweizer IT-Unternehmen betreibt Kernbankenlösungen für Schweizer Privat-, Retail- und Kantonalbanken. Mit ihrer Swiss Financial Cloud bietet Inventx ein einzigartiges hybrides IT-Betriebsmodell, das Flexibilität in der Bereitstellung von Ressourcen für neue Businessanforderungen mit einem hohen Anspruch an Datensicherheit kombiniert.

Über Entersekt

Entersekt ist innovativer Anbieter von mobile-first Fintech-Lösungen. Finanzdienstleister und Unternehmen entscheiden sich für die patentierte Entersekt Mobile-Identity- und Authentifizierungs-Technologie, um ihren Kunden über alle Service-Kanäle hinweg optimale Sicherheit bei gleichzeitig hoher Nutzerfreundlichkeit zu bieten.

