Dreieich – Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi, Ltd., hat einen neuen Vice President: Dr. Patric Märki leitet seit dem 3. September die EMEA Central Region und ist damit Nachfolger von Daniel Dalle Carbonare, der im Unternehmen aufgestiegen und nun als Senior Vice President, Global Accounts auf globaler Ebene aktiv ist.

Märki verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Operations, strategische Planung und nachhaltige Geschäftsentwicklung. Als strategischer Denker soll er für nachhaltiges Umsatzwachstum in der Vertriebsregion Central EMEA (DACH, CEE, Israel, Zypern, Malta) sorgen.

Vor seinem Wechsel zu Hitachi Vantara war war der 45-jährige Schweizer als Vice President DACH bei der SAS Institute AG tätig und in dieser Rolle maßgeblich für den Erfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Unter seiner Führung konnte das Unternehmen sowohl im Neukundengeschäft als auch im Dienstleistungsgeschäft wachsen. Weitere berufliche Stationen des Informationstechnikers (FH Nordwestschweiz), der auch über einen Doctor of Business Administration der Charles Sturt University in Sydney/Australien und einen MBA der Universität St. Gallen verfügt, waren unter anderem führende Positionen bei IBM und CA Technologies.

„Hitachi Vantara überzeugt mich durch ein sehr umfangreiches, integriertes Lösungsportfolio, das die Bedürfnisse des Marktes sehr genau adressiert”, kommentiert Dr. Patric Märki seinen Wechsel. „Mit einem erfahrenen Team und einem starken Partnerökosystem ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um Kunden optimal bedienen und wachsen zu können.” (Hitachi Vantara/mc)

Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd., hilft datenorientierten Marktführern, den Wert ihrer Daten herauszufinden und zu nutzen, um intelligente Innovationen hervorzubringen und Ergebnisse zu erzielen, die für Wirtschaft und Gesellschaft von Bedeutung sind. Wir kombinieren Technologie, geistiges Eigentum und Branchenwissen, um Lösungen zum Datenmanagement zu liefern, mit denen Unternehmen das Kundenerlebnis verbessern, sich neue Erlösquellen erschließen und die Betriebskosten senken können. Nur Hitachi Vantara erhöht Ihren Innovationsvorsprung durch umfassendes Wissen in IT (Information Technology), OT (Operational Technology) und Fachgebieten. Gemeinsam mit anderen Organisationen arbeiten wir weltweit daran, aus Daten sinnvolle Ergebnisse zu gewinnen.

Hitachi Ltd. Corporation

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, beantwortet gesellschaftliche Herausforderungen mit Innovationen. Im Geschäftsjahr 2017 (das am 31. März 2018 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 9.368,6 Milliarden Yen (ca. 88,4 Milliarden US-Dollar). Die Hitachi-Gruppe ist weltweit führend im Geschäftsfeld Social Innovation und beschäftigt weltweit rund 307.000 Mitarbeiter. Durch kreative Kooperation bietet Hitachi seinen Kunden Lösungen quer durch Branchen wie Energie, Industrie, Distribution, Wasser, Stadtentwicklung, Finanzen, den öffentlichen Sektor sowie das Gesundheitswesen.

Hitachi Vantara

Hitachi Ltd.