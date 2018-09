Ankara – Die türkische Notenbank hat im Kampf gegen die Lira-Krise und die hohe Inflation in der Türkei ihren Leitzins überraschend stark angehoben. Der Zins für einwöchiges Notenbankgeld werde von 17,75 auf 24,00 Prozent erhöht, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit.

Experten hatten zwar mit einer deutlichen Anhebung gerechnet. Die Erwartungen der meisten Analysten wurden aber nun noch übertroffen. Die türkische Lira legte nach der Entscheidung deutlich zu.

Nur wenige Stunden vor der Entscheidung hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan abermals eine Zinssenkung gefordert. Die hohen Zinsen sollten verringert werden, sagte Erdogan am Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern von Handel und Handwerk in der türkischen Hauptstadt Ankara.

Der Staatspräsident bekräftigte damit seine Annahme, hohe Zinsen seien die Ursache für die hohe Teuerungsrate in der Türkei, die zuletzt auf knapp 18 Prozent geklettert ist. Die beschleunigte Inflation gilt neben dem hohen Leistungsbilanzdefizit und dem politischen Streit mit den USA als ein Hauptauslöser der Lirakrise. (awp/mc/pg)