Zürich – S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) und RobecoSAM haben die Ergebnisse der jährlichen Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) veröffentlicht.

Der 1999 lancierte DJSI World ist der Goldstandard für unternehmerische Nachhaltigkeit und der erste globale Index, der die weltweit führenden Unternehmen in Bezug auf unternehmerische Nachhaltigkeit abbildet. Die Nachhaltigkeitsleistung der Firmen wird anhand RobecoSAMs Analyse wirtschaftlich relevanter Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Faktoren) bewertet und mit S&P DJIs robuster Indexmethodologie kombiniert.

RobecoSAM untersucht jährlich die grössten Unternehmen der Welt im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment (CSA). Das CSA verwendet eine regelbasierte Methodik, die pro Firma 600 Datenpunkte erhebt, diese zu einer Gesamtbewertung verdichtet und dann über die Aufnahme in die DJSI entscheidet.

Manjit Jus, Head of ESG Ratings, RobecoSAM: «Mit der steigenden Anzahl Unternehmen, die sich zu nachhaltigen Geschäftspraktiken verpflichten, nehmen auch die Erwartungen an eine höhere Transparenz der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie an die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen zu. Firmen, die am RobecoSAM CSA teilnehmen, stellen sich der Herausforderung, ihre Nachhaltigkeitspraktiken kontinuierlich zu verbessern, und wir freuen uns zu sehen, dass sich immer mehr Firmen zu einem messbaren positiven Impact verpflichten.»

Die neuen Indexkomponentenlisten der DJSI sind auf der RobecoSAM Website veröffentlicht. Alle Anpassungen treten am Montag, 24. September 2018, in Kraft. (RobecoSAM/mc)

Über RobecoSAM

RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, Impact-Analysen und Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking Services. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) sowie die S&P ESG Factor Weighted Index-Serie, welche als erste Indexfamilie überhaupt ESG als eigenständigen Performancefaktor betrachtet, basierend auf der Smart ESG Methodologie von RobecoSAM.