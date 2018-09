Bern – Die Marge im Hypothekargeschäft von Retailbanken ist unter Druck. Aus diesem Grund testet Valiant ab Mitte 2019 in der Ostschweiz ein vergleichendes Angebot im Hypothekargeschäft für Privatkunden. Bei einer Hypothekarberatung bei Valiant erhalten Interessierte verschiedene Offerten, auch solche von anderen Anbietern wie Pensionskassen oder Versicherungen.

Der Hypothekarmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Erstens hat sich das Kundenverhalten geändert. Kundinnen und Kunden wollen immer mehr vergleichen, Vergleichsdienste und –portale sind sehr gefragt. Zweitens sind wegen der Negativzinsen neue Mitbewerber im Hypothekarmarkt aktiv geworden. Dies führt dazu, dass die Zinsmarge im Kreditgeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler von Valiant, dauerhaft unter Druck bleibt.

Neues Geschäftsmodell testen

Aus diesen Gründen zeigt sich Valiant überzeugt, dass im Finanzierungsgeschäft neue Geschäftsmodelle vertieft getestet werden müssen. Das können Geschäftsmodelle sein mit einer Vermittlerrolle bei Krediten, welche die Wertschöpfungskette aufbrechen. Valiant beabsichtigt deshalb die Einführung eines neuen Angebots bei Hypotheken von Privatkunden. Die Dienstleistung sieht vor, dass Valiant einem Interessenten einer Standardhypothek für selbstbewohntes Wohneigentum verschiedene Offerten unterbreitet, auch solche von anderen Anbietern, z.B. Pensionskassen oder Versicherungen. Die Interessenten können die Angebote vergleichen und sich frei für das beste Angebot entscheiden.

Test ab zweitem Semester 2019 in der Ostschweiz

In einem ersten Schritt plant Valiant, dieses Angebot in der Ostschweiz zu testen, wo sie im zweiten Semester 2019 zwei neue Geschäftsstellen eröffnen wird (St. Gallen und Wil). Die Details der Dienstleistung und welche Partner beim Test mitmachen, ist derzeit noch nicht definiert. Die Gespräche mit möglichen Partnern starten in den kommenden Tagen. (Valiant/mc/pg)

Valiant

Börsenkurs bei Google Finance