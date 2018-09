Die Excellence Baroness zeigt sich in edlem, klassisch-maritimem Chic für 150 Reisegäste. (Foto: obs/Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten/RBMT)

Weinfelden – Die Schweizer Flussreederei Swiss Excellence River Cruise mit ihrem Schiffsreiseveranstalter Reisebüro Mittelthurgau übernimmt ihr elftes Flussschiff. Die Excellence Baroness kreuzt ab April 2019 auf Rhein, Main und Donau.

Die Excellence Baroness zeigt sich in edlem, klassisch-maritimem Chic für 150 Reisegäste. Im April 2019 feiert die «Baronin» in Amsterdam ihre Schiffstaufe und tritt anschliessend ihre Inaugurationsreise auf dem Rhein an. Das Reisebüro Mittelthurgau stellt im Hauptkatalog 2019 die Reisen der Excellence Baroness auf Donau, Main und Rhein vor.

Das Unternehmen gehört zur Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe, ein 126 Jahre altes Familienunternehmen. Zur Gruppe gehören vier Reiseveranstalter und die Basler Reederei Swiss Excellence River Cruise. Rund 100’000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende in 350 Vollzeitstellen. (mc/pg)

Swiss Excellence River Cruise