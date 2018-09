Zürich – Mit Rechtskraft der Baubewilligung erhält die Steiner AG grünes Licht für die Realisierung des Projektes ZOLLIKOFEN WORK – kurz «ZOWO». Das Neubauprojekt für Büro- und Gewerbenutzung liegt im Herzen des Business-Quartiers von Zollikofen, einem Vorort von Bern. Die modernen und individuell gestaltbaren Flächen umfassen über 8000 m2. Der Baustart ist auf 2019 angesetzt.

Mit rund rund 10’000 Einwohnern und etwa 6’000 Arbeitsplätzen ist Zollikofen ein wichtiger Wirtschafts- und Gewerbestandort in der Region Bern. Egal ob mit Bahn, Bus, Auto oder Velo – das künftige Gewerbegebäude «ZOWO» ist für Mitarbeitende, Kunden und Partner schnell zu erreichen. Zum Bahnhof Zollikofen sind es nur 4 Gehminuten. In weniger als 8 Minuten lässt sich mit dem Zug das Zentrum der Stadt Bern erreichen. Und mit dem Auto gelangt man in knapp 10 Minuten auf die Autobahn A1 oder in 15 Minuten in die Bundeshauptstadt.

