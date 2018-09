New York – Die Rekordjagd an der Wall Street ist auch am letzten Handelstag der Woche munter weitergegangen. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten am Freitag historische Höchststände.

Der Dow rückte um 0,17 Prozent auf 26 701,21 Punkte vor. Das Rekordhoch liegt nun bei knapp 26 764 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von gut 2 Prozent an.

Für den S&P 500 ging es am Freitag um 0,23 Prozent auf 2937,46 Punkte nach oben. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 legte um 0,16 Prozent auf 7580,78 Punkte zu.

Zwar ist der Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt nochmals eskaliert. Aber das scheine anders als in den Wochen zuvor niemanden wirklich zu beunruhigen, sagte Volkswirtin Claudia Windt von der Landesbank Helaba. Geholfen hätten dagegen gute Konjunkturdaten, die einmal mehr belegten, dass sich die US-Wirtschaft auf einem äusserst robusten Wachstumspfad befinde.

Unter den Technologiewerten schnellten die Aktien des Medizintechnik-Herstellers Mazor Robotics um gut 10 Prozent nach oben. Mit Medtronic will eine Branchengrösse Mazor Robotics für rund 1,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Analysten von Cantor hielten es für unwahrscheinlich, dass noch ein anderes Unternehmen für Mazor Robotics bieten könnte. Die Medtronic-Anteilsscheine gaben zuletzt etwas nach.

Am Nasdaq-100-Ende verloren die Papiere von Micron Technology mehr als 3 Prozent. Die Umsatzprognose des grössten US-Herstellers von Memory Chips blieb hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch das Gewinnziel fiel schwächer aus als erwartet. Das weckte am Markt erneut Sorgen, dass die Nachfrage den Höhepunkt erreicht haben könnte.

Spitzenreiter im Dow waren die Aktien von McDonalds mit einem Gewinn von rund 2 Prozent. Die Schnellrestaurantkette erhöhte die Quartalsdividende überraschend deutlich von 1,01 auf 1,16 US-Dollar je Aktie.

Ferner zogen die Anteilsscheine von Under Armour um gut 3 Prozent an. Das auf Jahre angelegte Margensteigerungsprogramm des Sportartikelherstellers dürfte die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie 2018 und 2019 in Reichweite rücken, schrieb Analyst Matthew Boss von der US-Bank JPMorgan. (awp/mc/pg)

