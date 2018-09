Zürich / San Francisco – Salesforce, der weltweit führende Anbieter von CRM-Lösungen, begrüsste heute 171’000 registrierte Teilnehmer aus 83 Ländern und 10 Millionen Online-Zuschauer an der Dreamforce, der weltweit grössten Softwarekonferenz. An diesem Event stellt Salesforce neue Integrations-, Produktivitäts- und KI-Plattformdienste sowie neue strategische Partnerschaften vor, die Unternehmen dabei unterstützen, mit ihren Kunden auf ganz neue Weise in Kontakt zu treten. In der vierten industriellen Revolution wird jeder ‘Trailblazer’ (Einzelpersonen und Unternehmen, die Salesforce nutzen, um ihr Unternehmen mit Innovationen zu verändern) befähigt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

«Wir freuen uns sehr, unsere Trailblazer an der Dreamforce willkommen zu heissen und sie mit den technologischen Innovationen und den Fähigkeiten zu unterstützen, die sie benötigen, um in der vierten industriellen Revolution erfolgreich zu sein», so Marc Benioff, Chairman und Co-CEO von Salesforce. «Dies ist unsere grösste und aufregendste Dreamforce aller Zeiten mit 171’000 registrierten Teilnehmern, 2’700 Sessions und 10 Millionen Online-Teilnehmern.»

«Fast jedes Unternehmen und jede Branche durchläuft einen erstaunlichen digitalen Wandel», sagt auch Keith Block, Co-CEO von Salesforce. «Salesforce ermöglicht es unseren Kunden, Wachstum und Erfolg zu steigern, indem der Kunde in den Mittelpunkt gestellt wird.»

Die Verbraucher von heute verlangen personalisierte und massgeschneiderte Erfahrungen. Sie erwarten vernetzte, kontextuelle Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Handel, Marketing und mehr. Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssen Unternehmen eine intelligente 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden schaffen. Die Salesforce-Kundenerfolgsplattform leistet genau das und bietet eine 360-Grad-Kundensicht, die es Unternehmen ermöglicht, sich mehr auf die Bereitstellung differenzierter End-to-End-Kundenerlebnisse zu konzentrieren, die ihnen helfen, in der vierten industriellen Revolution voranzukommen, erfolgreich zu sein und zu wachsen. (Salesforce/mc/ps)

