Urdorf – 2’836 Unternehmensdienstleister, 2’613 Unternehmens- und Steuerberatungen, 2’523 Handwerksbetriebe, 2’185 Einzelhändler und 2’093 Gastrobetriebe: So viele neue Firmen wurden in den jeweiligen Branchen von Januar bis August 2018 gegründet, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B hervorgeht.

Insgesamt stieg die Anzahl neuer Unternehmungen gegenüber der Vorjahresperiode um ein Prozent auf 28’890 neue Betriebe an. Von den Schweizer Grossregionen fällt besonders die Zentralschweiz positiv auf, wo die Neugründungen um elf Prozent anstiegen. Gemäss der Analyse von Bisnode D&B stiegen in derselben Zeitperiode die Unternehmenskonkurse inklusive Insolvenzen nach OR 731b in der Schweiz um drei Prozent an.

3’186 Firmenkonkurse

Insgesamt landete der Pleitegeier bei 3’186 Betrieben. Darunter waren 586 Handwerksbetriebe, 418 Firmen aus der Gastronomie, 287 Grosshändler und 265 Unternehmensdienstleister. Um bedrohliche Debitorenverluste zu vermeiden, müssen Lieferanten genau prüfen, bei welchen Branchen ein erhöhtes Ausfallrisiko aufgrund von Konkursen besteht. (Bisnode D&B/mc/ps)

