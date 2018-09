San Francisco – Die Payment-Plattform Stripe hat eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 245 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Unternehmensbewertung steigt damit auf 20 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen plant mit dem neuen Kapital zentrale Geschäftsaktivitäten weiter auszubauen.

Im Fokus stehen dabei die internationale Reichweite von Stripe schnellstmöglich zu erhöhen, das eigene globale Payment- und Treasury-Netzwerk auszubauen und die Geschäftsfunktionen für grosse Unternehmen weiter zu verbessern.

Internationale Reichweite

Während derzeit nur drei Prozent der weltweiten Wirtschaftsaktivität online stattfinden, wird dieses Volumen bis 2020 auf 4 Billionen Dollar anwachsen. Bei mehr als 500 Millionen Menschen in Südostasien und Indien, die innerhalb der nächsten drei Jahre Internetzugang erhalten werden, bietet sich Unternehmen eine gewaltige Chance, von der fortschreitenden Globalisierung der Online-Wirtschaft zu profitieren.

Stripe ist heute in 25 Märkten vertreten, nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren in Hongkong, Singapur, Japan, Neuseeland, der DACH-Region, den Niederlanden und Skandinavien an den Start gegangen ist – weitere Pilotprojekte gibt es in Indien, Mexiko und Brasilien. Aktuell wurde in Singapur ein neues Entwicklungszentrum eröffnet, um besser auf die Bedürfnisse seiner Nutzer im asiatisch-pazifischen Raum – darunter Grab, Mobike, Homage und Carousell – eingehen zu können.

„Fortschritt kommt nicht von allein“, so Patrick Collison, CEO und Mitgründer von Stripe. „Eine bessere globale Zahlungsinfrastruktur wird die weltweite Wirtschaftsleistung steigern, das Unternehmertum fördern und Startups helfen, im Wettbewerb mit etablierten Unternehmen zu bestehen. Indem wir Stripe in weiteren Märkten verfügbar machen und die Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen jeder Größe erweitern, hoffen wir, Innovation auf der ganzen Welt zu beschleunigen.“

Integrierte Software und Services

Die Online-Zahlungsabwicklung umfasst traditionell eine Vielzahl von Gateway-Anbietern, Kreditkartenabwicklern, Acquirern sowie speziellen Zahlungsmethoden und Wallets, die in den verschiedenen Märkten der Welt variieren.

„Stripe hat sich von Anfang an durch seine einfache Implementierung und sein Innovationstempo ausgezeichnet“, sagt Jordan McKee, Research Director bei 451 Research. „Im Laufe des letzten Jahres hat Stripe seine Leistungsfähigkeit mit neuen Produkten wie Stripe Issuing, Stripe Terminal und Radar for Fraud Teams erweitert. Das Ergebnis ist eine integrierte Zahlungsplattform, die sowohl für Start-ups als auch für grosse Unternehmen geeignet ist.“

Stripe entwickelt eine integrierte Technologieplattform für die automatisierte Verwaltung von Geldströmen. Dazu zählen:

erweiterte Zahlungsabwicklung einschliesslich der Unterstützung von alternativen Zahlungsmethoden, SEPA-Lastschrift sowie digitalen Wallets. Dazu gehören auch die stabile, direkte Integration in die wichtigsten Kartennetzwerke, die Anbindung an regionale Banknetzwerke, sofortige Auszahlungen für Drittanbieter auf Marktplätzen und Plattformen und vieles mehr;

Umsatzmanagement, das es Nutzern ermöglicht, Geld gewinnbringend zu bewegen – beispielsweise durch die Minimierung der Ablehnungsquote und Transaktionen in lokalen Währungen;

globale Aktivitäten, mit denen Unternehmen weltweit Hürden rund um unterschiedliche Sprachen, regulative Vorgaben, Wechselkurse oder grenzüberschreitende Zahlungen überwinden können.

Auf dieser Grundlage arbeitet Stripe an der Lösung vieler weiterer Probleme, mit denen Online-Unternehmen konfrontiert sind – von der Unternehmensgründung bis zur Ausgabe von Kreditkarten. Allein in diesem Jahr launchte das Unternehmen Produkte zur Betrugsbekämpfung (Radar 2.0), zur Ausgabe von virtuellen und physischen Kreditkarten (Issuing), für POS-Zahlungen (Terminal) und für Abonnementlösungen (Billing). Insgesamt hat das Unternehmen seit dem vergangenen Jahr mehr als 3.200 neue Versionen seiner Kern-API bereitgestellt.

Heute unterstützt Stripe Millionen von Unternehmen weltweit – darunter auch kürzlich neu hinzugekommene Stripe-Nutzer wie Google, Uber, Mindbody und Spotify. Da viele Grossunternehmen derzeit daran arbeiten, sich durch digitale Transformation neu zu erfinden – und da rasch wachsende Technologieunternehmen schnell zu grossen Unternehmen werden – plant Stripe, sich vermehrt auf die Anforderungen solcher Unternehmen zu konzentrieren. Stripe hat kürzlich ein Partnerprogramm für Anwendungen und Dienste von Drittanbietern gestartet und wird in Kürze sein erstes Angebot für Premium-Support einführen.

Tiger Global Management führte die Finanzierungsrunde gemeinsam mit DST Global und Sequoia an. Sie schliessen sich den bestehenden Stripe-Investoren an, zu denen Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Khosla Ventures, General Catalyst und Thrive Capital zählen. (Stripe/mc)

Über Stripe

Stripe ist eine Technologieplattform, die Entwickler für den Aufbau von Online-Firmen nutzen. Tausende Unternehmen, von Start-ups bis zu Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf Stripes Softwarewerkzeuge, um Zahlungen zu akzeptieren, international zu expandieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Seit seiner Gründung 2010 treibt Stripe aktiv die Entwicklung des Online-Handels voran, ermöglicht neuartige Geschäftsmodelle und wickelt Zahlungen für viele der innovativsten Unternehmen der Welt ab, darunter Deliveroo, Monzo, Kickstarter, Shopify, Salesforce und Twitter.

