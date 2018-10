München – Auch wenn München zur Zeit überschwemmt wird mit bierseligen Oktoberfest-Aficionados, es gibt einen noch besseren Grund, sich aktuell in der Bayern-Metropole aufzuhalten: Das Bits & Pretzels.

Von Helmuth Fuchs

Was vor wenigen Jahren als Stammtischrunde um die drei Gründer Andreas Bruckschlögl, Bernd Storm van’s Gravesande und Felix Haas begann, hat sich mittlerweile zu einem der grössten Anlässe Europas für Startups und Gründer entwickelt. So bedeutend, dass sich die Messe München, mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveranstalter, entschieden hat, sich am Anlass zu beteiligen.

Innovation und Zukunft im Rampenlicht

Trotz des explosiven Wachstums auf inzwischen 5’000 Teilnehmende, über 100 Speaker auf 7 Bühnen, hat Bits & Pretzels seinen Fokus auf Gründer und Startups nicht verloren. Sie stehen nicht einfach im Schatten der grossen Namen, sondern auf der selben Bühne und teilen sich das Rampenlicht. In einem Pitch-Wettbewerb messen sich die Gründer, in den Pausen sind problemlos Gespräche mit allen anwesenden Unternehmern möglich. Ein spezieller Fokus liegt dieses Jahr auf dem Thema Diversität, was sich auch darin zeigt, dass der Anteil der Gründerinnen merklich gesteigert wurde. Kulinarisch wird der Bogen international von Asien über Südamerika nach Bayern gespannt.

Nur in München

Der Anlass ist so nur in München denkbar, kann also weder einfach kopiert noch transferiert werden. Speaker und Besucher nehmen die Gelegenheit wahr, sich in Dirndl und Lederhosen fesch zu präsentieren und der dritte Festivaltag wird dann auf die Theresienwiese ins Herz des Oktoberfests verlegt. Dort steht den Teilnehmern ein eigenes Festzelt zu Verfügung, um in die Tiefen des Bayrischen Brauchtums einzutauchen. War das Netzwerken schon zuvor ständiger Bestandteil, wird es hier zum alleinigen Zweck. Thementische und Tische mit bekannten „Table Captains“ dienen als Diskussions- und Unterhaltungsplattformen. Dazu natürlich Münchner Bier und bayrische Spezialitäten.

