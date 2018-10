Zürich – Nach einem freundlichen Start in das Schlussquartal 2018 steht der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag ganz im Zeichen der Sorgen um Italien. Nachdem der Leitindex SMI bereits um gut ein halbes Prozent schwächer in den Handel gestartet war, hat er die Abschläge im weiteren Handelsverlauf etwas ausgeweitet und bewegt sich seither in einer engen Spanne.

Die jüngsten Aussagen aus der italienischen Regierung hinterlassen ihre Spuren nicht nur am Aktienmarkt. Auch der Devisen- und Bondmarkt bekommt die erhöhte Unsicherheit der Investoren zu spüren. Grund für die schwachen Notierungen ist der sich anbahnende Konflikt um das italienische Haushaltsbudget. Angefeuert werden die Sorgen an diesem Morgen durch Aussagen vom Lega-Wirtschaftsexperten Claudio Borghi. Der Euroskeptiker sagte im italienischen Radio, mit einer eigenen Währung wäre Italien in der Lage, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Der Euro sei hingegen „nicht ausreichend“, um die fiskalischen Probleme Italiens zu bewältigen.

Der Swiss Market Index (SMI) fällt gegen 11 Uhr um 0,70 Prozent auf 9’062,83 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,93 Prozent auf 1’475,17 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,61 Prozent auf 10’785,59 Punkte.

Am Devisenmarkt reagiert der Euro mit Verlusten auf die jüngsten Kommentare aus Rom. Zum Franken geht er aktuell mit 1,1317 um und bewegt sich damit auf Tagestief. An Bondmarkt steht der Conf Future noch immer um 42 Basispunkte höher. Im frühen Handel war er noch deutlicher gestiegen.

Auf Aktienseite hinterlässt die Unsicherheit um Italien ihre Spuren vor allem bei den Finanzwerten. Angefangen von der Swiss Life über die Credit Suisse, die Swiss Re, UBS und Julius Bär geben Finanzwerte zwischen 1,8 und 1,0 Prozent nach. Sie bewegen sich damit im Einklang mit ihren europäischen Branchenkollegen, die ebenfalls deutlich zurückfallen.

Noch stärker fallen die Kursverluste beim Uhrenhersteller Swatch (-3,2%) am Vormittag aus. In einem Analystenkommentar der RBC sprechen die Experten davon, dass der Graumarkt eine wachsende Herausforderung für die Uhrenhersteller darstelle. Zudem habe sich die Stimmung der Anleger seit dem Sommer wegen des anhaltenden Handelskonflikts zwischen den USA und China deutlich abgekühlt. Konkurrent Richemont fallen um 2,1 Prozent.

Im Laufe des Vormittags weiten auch die Aktien vom Chiphersteller und Index-Neuzugang AMS ihre Verluste auf mehr als 2 Prozent aus. Hier hatte die Deutsche Bank am Morgen das Kursziel gesenkt und dies mit gewissen Abwärtsrisiken begründet.

Einzige Gewinner sind aktuell die Aktien von Schwergewicht Nestlé, die nach einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung von Jefferies um 0,5 Prozent zulegen. Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (-0,4%) und Novartis (-0,7%) tragen dagegen zum schwächeren Gesamtbild bei.

Sonova halten sich mit einem unveränderten Kurs ebenfalls besser als der Gesamtmarkt.

Im breiten Markt fallen noch die Aktien vom Gebäudetechniker Meier Tobler mit einem Abschlag von 3,5 Prozent auf. Sie setzen so ihren Abwärtstrend fort, nachdem sie bereits seit Juli nach der Ankündigung zum Dividendenverzicht stark nachgegeben haben. Der mit einem Anteil von knapp 40 Prozent grösste Aktionär der Gruppe, Ferguson, hat die Beteiligung jüngst unter den Marktwert abgeschrieben. Gleichzeitig hat sich der Umsatzrückgang im dritten Quartal noch verstärkt.

Das Gegenstück bilden im breiten Markt Titel wie Geberit, Molecular Partners und Alpiq, die um 4,0 bis 2,8 Prozent hinzugewinnen. (awp/mc/ps)

