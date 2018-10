Von Helmuth Fuchs

Im Interview nimmt Felix Haas, Mitgründer Bits & Pretzels, Stellung

zum Fazit des Bits & Pretzels 2018 (0:24)

„Wir sind ja selbst Unternehmer und sehen überall die Kleinigkeiten, die nicht so ganz funktioniert haben. Im Grossen und Ganzen sind wir aber sehr zufrieden mit einem tollen Event.“

zur operativen und strategischen Bedeutung der Messe München als neuem 10-Prozent Mitbesitzer an Bits & Pretzel (01:15)

„Unser Tagesgeschäft wird durch das Investment der Messe München fast gar nicht tangiert.“ „Die Messe als Partner gibt uns nochmals mehr Möglichkeiten, mehr Ressourcen und mehr Kredibilität um auch noch neue Formate zu entwickeln.“

zur speziellen Bedeutung und zur Umsetzung des Themas Diversität am Bits & Pretzels 2018 (02:33)

„Der ganze Event steht unter der bunten Fahne „Diversity“. Wir sehen das Thema nicht nur auf die Geschlechter-Quote reduziert. Wir haben Redner mit unterschiedlichsten Hintergründen, wir haben versucht, es jedem zu ermöglichen, zu uns zu kommen. Das fängt beim Essen an, geht über den Gebetsraum, zur Kinderbetreuung bis zur Barrierefreiheit.“

zur noch fehlenden Diskussion auch am Bits & Pretzels der gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung (03:41)

„Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Prozesse einfacher gemacht und Effizienzen gehoben. Das ist alles schön und gut, das Entscheidende ist aber, dass wir es als Gesellschaft schaffen, alle mit zu nehmen.“

zu Startups, die ihn in den drei Tagen begeistert haben (04:41)

„Wir haben hoch spannende Sachen gesehen, vom Medizin-Roboter bis zu neuen Food-Technologien.“ „(Lachend) Einzelne Namen möchte ich keine nennen, da sonst gleich deren Bewertung steigen würde“

zum Schluss zu seinen zwei Wünschen, die er gewährt bekommen hat (05:02)

„Dass alle Bits & Pretzels Teilnehmer etwas mitgenommen haben, glücklich sind und sagen : „WOW, das waren sinnvoll investierte drei Tage meines Lebens.“

Über Bits & Pretzels

Bits & Pretzels ist ein dreitägiges Festival, das 5.000 Gründer, Investoren, Startup-Enthusiasten und Entscheider aus dem digitalen Startup-Ökosystem zusammenbringt. Das Festival fand am 30. September und 1. Oktober 2018 im Internationalen Congress Center in München, am 2. Oktober auf dem Oktoberfest statt. Das Festival konnte bereits große Namen wie Richard Branson, zahlreiche DAX Vorstände, sowie Gründer von Airbnb, Delivery Hero, Zendesk und vielen weiteren erfolgreichen Startups als Redner gewinnen. Innovative Formate wie die „Academy Stage“ sorgen für den perfekten Wissenstransfer und die „Table Captains“ für das ideale Networking am Münchner Oktoberfest. Für dieses Jahr waren folgende Speaker dabei: Tarana Burke (Gründerin der #MeToo Bewegung), Nico Rosberg (Formel-1-Weltmeister und Investor) Hannes Ametsreiter (CEO Vodafone Deutschland) und viele weitere global erfolgreiche Gründer, Investoren und bekannte Persönlichkeiten. Weitere Informationen zum aktuellen Programm gibt es unter www.bitsandpretzels.com/