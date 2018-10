Zürich – Wealth Dynamix, ein führender Anbieter von Client Lifecycle Management Lösungen, und ELCA, einer der grössten unabhängigen Schweizer Anbieter von IT-Lösungen, haben sich zusammen geschlossen, um die Digitalisierung im Private Banking Bereich in der Schweiz voranzutreiben. Durch diese neue Partnerschaft kann ELCA ihren Kunden eine Lösung anbieten, die darauf ausgelegt ist, in den Bereichen Kundengewinnung, Kundenmanagement und Onboarding bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Die hochmoderne Wealth Dynamix Lösung- WDX ONE und die Expertise des Teams ergänzen die Angebote von ELCA für den Schweizer Privatkundensektor. Die Lösung wird von lokalen ELCA-Implementierungsteams installiert und von Wealth Dynamix aus den neu eröffneten Büros in Zürich heraus unterstützt. Ein Vor-Ort-Team von ELCA-Beratern und Business-Analysten steht während des gesamten Projekts zur Verfügung, um die erfolgreiche Implementierung der Lösung sicherzustellen und später einen kontinuierlichen Support zu gewährleisten. Dieses gemeinsame Angebot ist die Grundlage für die digitale Strategie all jener Unternehmen, die sich auf hochwertige, über digitale Kanäle erzielte, Kundenergebnisse konzentrieren.

Yves Burki, Leiter der Business Line „Financial Services“ bei ELCA, sagt über die Partnerschaft: „ELCA ist stolz auf diese neue Partnerschaft mit Wealth Dynamix – dem fünftstärksten Fintech-Unternehmen in Europa nach den FT 1000 der Financial Times. Wir werden unseren Private Banking-Kunden in Zukunft die mehrfach ausgezeichnete Client Lifecycle Management-Lösung von Wealth Dynamix anbieten. Basierend auf Microsoft Dynamics können unsere Kunden mit dieser Lösung die Herausforderungen der Branche rund um das Verhaltensrisiko und die gestiegene Nachfrage nach Themen wie Beziehungsmanagement, Kundenservice, mobile und digitale Kommunikation einfacher bewältigen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Niklas Lindberg, Chief Revenue Office bei Wealth Dynamix, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ELCA. ELCA hat eine lange Tradition in der Unterstützung ihrer Kunden bei der Transformation ihrer Geschäfte durch Technologie. Wir teilen viele Werte und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Lösungen für Kunden. Die lokalen Kenntnisse und die technische Expertise von ELCA ergänzen unsere Branchenkenntnisse und Produkte und geben uns die Möglichkeit, WDX ONE bei neuen Kunden im Schweizer Markt einzuführen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen.“

Die Vorteile der Technologieeinführung im Bereich der Finanzdienstleistungen liegen auf der Hand, sie – und insbesondere der Privatbankensektor – hinken bei der Einführung neuer digitaler Möglichkeiten etwas hinterher. Die Partnerschaft zwischen ELCA und Wealth Dynamix bietet Unternehmen im Private-Banking-Sektor die Möglichkeit, ihre Strategie der digitalen Transformation umzusetzen und zu beschleunigen; die Unternehmen erhalten die richtigen Werkzeuge, um ihre Kunden besser zu verwalten, die internen Prozesse zu verbessern und ihrerseits ihr AuM zu vergrössern. (ELCA/mc/ps)

Über ELCA

ELCA ist einer der grössten unabhängigen Schweizer Anbieter von IT-Lösungen und führend in den Bereichen IT-Business-Consulting, Softwareentwicklung und -wartung sowie IT-Systemintegration. ELCA-Lösungen haben nachhaltig positive Auswirkungen auf die Projekte unserer Kunden. Unsere Experten erstellen, entwerfen, entwickeln und betreiben Software-zentrierte Lösungen, die Komplexität verringern, Innovationszyklen verkürzen, und Geschäftsergebnisse sowie Kundenzufriedenheit verbessern. Das Unternehmen im Privatbesitz beschäftigt fast 1000 Experten und hat Niederlassungen in Lausanne, Zürich, Bern Genf, Paris, Madrid, Basel, Granada, Mauritius und Ho-Chi-Minh-City (Offshore-Entwicklung), die alle nach einem gemeinsamen Verfahrenssystem arbeiten. Mehr Informationen auf unserer Website www.elca.ch.

Über Wealth Dynamix

Wealth Dynamix ist ein führender Anbieter von Client Lifecycle Management Lösungen für die Wealth Management und Private Banking Industrie und wird durch die Microsoft Dynamics 365 Plattform unterstützt.

Die mehrfach ausgezeichneten Lösungen von Wealth Dynamix bieten eine End-to-End-Plattform und tragen dazu bei, Vorteile über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu bieten, einschließlich der Bewältigung von Branchenherausforderungen in Bezug auf Verhaltensrisiken und der erhöhten Nachfrage nach Ebenen des Beziehungsmanagements, des Kundenservice und der digitalen Kommunikation. Durch die Schaffung einer einheitlichen 360°-Ansicht einer Kundenbeziehung im gesamten Unternehmen können die Lösungen von Wealth Dynamix das Onboarding der Kunden erheblich rationalisieren, ein proaktives Management komplexer Kunden- und Vermittlerbeziehungen ermöglichen und die Erfahrung der Kunden/Berater verbessern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

enquiries@wealth-dynamix.com oder besuchen Sie www.wealth-dynamix.com

