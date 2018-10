New York – Die Wall Street hat am Montag ihre Anfangsverluste fast wieder wettgemacht. Der Dow Jones Industrial sank zunächst in die Nähe der Marke von 26 300 Punkten, stand zuletzt aber nur noch 0,10 Prozent tiefer bei 26 421,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 notierte zum Wochenbeginn mit minus 0,02 Prozent auf 2885,03 Punkte kaum verändert. Leicht abwärts ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 mit 0,07 Prozent auf 7393,97 Punkte.

Noch Mitte vergangener Woche hatte der Leitindex mit knapp 26 952 Zählern einen Rekord erreicht, ehe ihm die Furcht vor steigenden Zinsen zusetzte. Impulse vom US-Anleihemarkt fehlen an diesem Montag. Er bleibt im Gegensatz zum Aktienmarkt wegen eines Feiertags in den USA geschlossen.

Neben den anhaltenden Zinsängsten verwiesen Börsianer auf Sorgen über den Zustand von Chinas Konjunktur. Am Wochenende hatte China die heimische Wirtschaft und das Finanzsystem mit einer erneuten Lockerung der Kapitalanforderungen an einige Banken gestützt. Damit versuche die Regierung, die Folgen des Handelsstreits mit den USA zu mildern und die Verbrauchernachfrage anzukurbeln, hiess es.

Unter den Einzelwerten verzeichneten im S&P 500 die Anteile von General Electric (GE) kräftige Aufschläge von 2,7 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays hatte die Papiere von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft. In den vergangenen zwei Jahren hätten die Anteilsscheine des kriselnden US-Industriekonzerns ein Tief nach dem anderen markiert, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Führungswechsel dürften aber selbst die hartnäckigsten Kritiker ihre Haltung überdenken, betonten sie. Bester Wert im Dow waren die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance mit einem Plus von gut 2 Prozent. Als Schlusslicht büssten dagegen die Papiere des Kreditkartenanbieters Visa 1,6 Prozent in. (awp/mc/cs)

