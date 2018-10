Zürich – Atos, führender Anbieter digitaler Services, hat Patrick Bajard zum neuen CEO von Atos Schweiz berufen. In dieser Rolle verantwortet er neben dem Geschäft von Atos Schweiz auch die Division „Systems Integration, Digital Transformation and Consulting“ für die Region Zentral- und Osteuropa (Central & Eastern Europe). Für diese Division war er zuvor auch als Senior Vice President Business & Platform Solution CEE zuständig. Der frühere CEO Eric Krapf hat Atos verlassen.

Patrick Bajard verfügt über mehr als 29 Jahre länderübergreifende Vertriebs- und Management-Erfahrung in den Bereichen IT-Lösungen, -Services sowie -Consulting. Dies umfasst auch seit 2006 eine 12-jährige Arbeitserfahrung im Schweizer Markt. Vor seinem Eintritt bei Atos hatte er verschiedene Positionen bei Tech Mahindra inne, einem indischen multinationalen Anbieter von Informationstechnologie und Business Process Outsourcing. Zuletzt war er dort Regional Head France, Switzerland & Eastern Europe. Weitere Karrierestationen waren Capgemini (Sales and Business Development Manager) sowie IBM (Account Manager).

Mit diesen umfassenden Erfahrungen im Management und der Betreuung von Grosskunden in unterschiedlichen Branchen ist Patrick Bajard für seine neue Rolle bestens vorbereitet. Er verfügt über einen Ingenieursabschluss der Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA) in Cergy, Frankreich. Ausserdem hat er an der IAE France, Écoles Universitaires de Management, einen MBA erworben. (Atos/mc/ps)

Atos ist ein weltweit führender Anbieter für die digitale Transformation mit circa 100.000 Mitarbeitern in 73 Ländern und einem Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Euro.

Der Konzern ist der weltweite IT-Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele.

