Zürich – Das auf digitale Produkte für den Immobilienmarkt spezialisierte Unternehmen PriceHubble AG konnte den internationalen Real Estate Innovation Contest 2018 an der Exporeal 2018 in der Kategorie „Invest“ für sich entscheiden. Damit setzt das Unternehmen einen wichtigen Akzent im Rahmen der laufenden Expansion.

Insgesamt 25 Finalisten treten im bis zum 10. Oktober 2018 stattfindenden Real Estate Innovation (REIN) Forum an der Exporeal 2018 in München an. Am 8. Oktober 2018 konnte sich das Zürcher Startup PriceHubble zum Auftakt der grössten Immobilienmesse Deutschlands in der Kategorie “Invest” gegen vier weitere Wettstreiter durchsetzen. Dem Finale ging ein mehrstufiger Wettbewerb voraus. Für diesen wurden initial 1’600 Startups gesichtet und 450 Bewerbungen gingen auf Einladung ein.

Dr. Stefan Heitmann, Gründer und Verwaltungsratspräsident, präsentierte das Geschäftsmodell des 2016 gegründeten Unternehmens und meint im Anschluss an die Siegerehrung: „Mit dieser Auszeichnung konnte PriceHubble einen wichtigen Akzent im für uns wichtigen Wachstumsmarkt Deutschland setzen.“ Das Unternehmen PriceHubble befindet sich derzeit auf Expansionskurs und strebt weiteres Wachstum über die Stammländer Schweiz, Frankreich und Deutschland hinaus an. (PH/mc/hfu)

Über PriceHubble

Durch den Einsatz von Machine Learning, Big Data und Analytics sowie besonders ansprechender Visualisierungsmöglichkeiten ermöglicht PriceHubble Akteuren im Immobiliensektor fundierte Immobilien- und Investitionsentscheide auf der Grundlage innovativer Technologien. PriceHubble ist mit Büros in Zürich, Paris und Berlin vertreten. Das Unternehmen wurde 2016 von Dr. Stefan Heitmann, Markus Stadler und Olivier Bachem gegründet. www.pricehubble.com