Schaffhausen – Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech weist für die ersten neun Monate 2018 aufgrund nicht geprüfter konsolidierter Zahlen einen Gewinn von 172 Millionen Fr. aus. Im entsprechenden Vorjahr waren es allerdings noch 843 Millionen gewesen.

Im dritten Quartal allein erzielte die Gesellschaft einen Gewinn von 242 Millionen Fr. (VJ 365 Mio). Als Beteiligungsgesellschaft reflektiere das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Die detaillierten Resultate werden am 19. Oktober veröffentlicht. (awp/mc/ps)

BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.

