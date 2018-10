Zürich – Crealogix ist mit der neuen Banking-App «Gravity» für den diesjährigen «Digital Innovation of the Year» Award des SwissICT Verbands nominiert. Gravity ermöglicht es Bankkunden, die Kontrolle über ihr Finanzportfolio in einer einzigen, benutzerfreundlichen App zu übernehmen. Dabei sind Analytics und Technologien der nächsten Generation, wie z. B. fortschrittliche Aggregation, direkt in die Customer Experience integriert. Mit der Einbindung von Artificial Intelligence (AI) und Gamification ist «Gravity» speziell auf die Bedürfnisse von Millennials ausgerichtet.

«Die Kunden erwarten heute mehr von ihrer Bank; sie benötigen Echtzeit-Informationen über all ihre Finanzen direkt auf ihr Smartphone. Es ist schön zu sehen, dass unsere App-Technologie die Jury des SwissICT Digital Innovation of the Year Award überzeugen konnte. Wir freuen uns auf die Award Show und sind überzeugt, dass Gravity alles für den Sieg mitbringt.», erklärt Maryam Danesh-Kajouri, Head of Global Product Marketing von Crealogix.

«Gravity» in London als «Best of Show»-Produkt ausgezeichnet

An der diesjährigen Fintech-Konferenz «FinovateEurope» in London wählten die rund 1200 Teilnehmenden «Gravity» als «Best of Show»-Produkt. FinovateEurope präsentiert jährlich die besten Innovationen für den Bank- und Technologiesektor. Besonders hervorgehoben wurden die intuitive Plattform sowie die elegante Benutzeroberfläche mit praktischen Empfehlungen für den Kunden. Gravity revolutioniert damit die Bindung an die Primärbank und steigert die Kundenzufriedenheit. Public APIs bieten die Aggregation aller Aspekte des Finanzportfolios des Kunden, auch von Zweitbanken und sogar Versicherungen. Damit ermöglicht «Gravity» Kunden ihre Finanzen auf nur einer Plattform komplett zu bewerten und bequem zu verwalten.

In der Kategorie «Digital Innovation Of The Year» wird das innovativste digitale Projekt der Schweiz prämiert. Die Jury wird präsidiert von Unternehmensberater Lukas Bär. In der Jury sitzen weiter unter anderem Nationalrat Franz Grüter oder Geri Moll, VR-Mitglied der Noser Gruppe. (Crealogix/mc/ps)

Über Gravity

Die App „Gravity“ von Crealogix geht mit ihrer intuitiven und benutzerfreundlichen Self-Service Insights-Anwendung neue Wege. Die Plattform, die mit einer eleganten Benutzeroberfläche, ausführbaren Ratschlägen und Warnungen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit ausgestattet ist, ist ein integraler Bestandteil der Bank der Zukunft. Mit der erweiterten Aggregation von APIs sind die Benutzer in der Lage, jeden Aspekt ihres finanziellen Lebens auf einer Plattform zu kontrollieren. Von der Versicherung bis zum Sparkonto bei Zweitbanken unterstützt Gravity die Nutzer dabei, ihre Finanzen effektiver zu verwalten und so die Kundenzufriedenheit und -bindung zu erhöhen. Gravity wird letztendlich die Kundenabwanderung verringern und den Marktanteil bei neuen, erstmaligen Bankkunden erhöhen.

Über Crealogix

Die Crealogix Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. Crealogix entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von Crealogix antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der Crealogix Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

