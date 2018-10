Frankfurt/Zollikofen – Manchmal muss es Platin sein: SAP (https://www.t-systems.com/de/de/ueber-uns/partner/sap-loesungen-cloud/sap-81026) hat T-Systems den Top-Status unter seinen Resellern verliehen. Als «SAP Global Platinum Reseller Partner» gehört T-Systems nun zur exklusiven Elite der Verkäufer von Lösungen des Weltmarktführers für Unternehmenssoftware. Bereits Anfang des Jahres hatte T-Systems den Partner Excellence Award 2018 als «Service-Partner des Jahres» für die Region MEE (Middle-Eastern Europe) erhalten.

«Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als SAP Global Platinum Reseller Partner», erklärte Elena María Ordóñez del Campo, verantwortlich für das SAP-Geschäft bei T-Systems. «Das ist der Lohn für eine hervorragende strategische Kooperation mit SAP. Als einziger globaler Anbieter für gemanagte Ende-zu-Ende-Services für SAP liefern wir unseren Kunden jeden Tag einen echten Mehrwert für ihr Geschäft.»

Der Platin-Status ist die höchste Kategorie im SAP-Reseller-Programm, die nur zehn von ca. 5‘000 Anbietern weltweit umfasst. Diese Elite der Reseller zeichnet sich durch besondere Expertise in SAP-Plattformen und -Produkten aus. Ausserdem bieten sie Nutzern eine globale Reichweite mit lokalem Support. So hat T-Systems beispielsweise unlängst zwei Flughäfen in Brasilien mit modernen SAP S/4HANA-Lösungen in Rekordzeit oder ein Krankenhaus in Botswana versorgt. Auch die Innovationsfähigkeit spielt eine grosse Rolle. T Systems hat etwa in enger Abstimmung mit SAP eine Methode entwickelt, um klassische Landschaften in die Cloud zu transformieren, den so genannten SAP Cloudifier (http://www.t-systems.de/cloudifier). Damit können Unternehmen ihre Digitalisierung einfach und zu fest definierten Kosten vorantreiben.

Service-Partner des Jahres

Für Lösungen wie diese hatte SAP T-Systems bereits Anfang des Jahres als SAP-Service-Partner des Jahres in der Region EMEA/MEE ausgezeichnet. Die Träger des diesjährigen Preises sind – in Partnerschaft mit SAP – Kunden dabei behilflich, Innovationen einfach zu implementieren, schnell Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und einfacher mit SAP-Lösungen zu arbeiten. «Mit unserer Methodik für die SAP S/4HANA-Transformation, dem SAP Cloudifier, bieten wir unseren SAP-Kunden eine schnelle und risikolose Transformation bestehender SAP-Landschaften in SAP S/4HANA sowie in Multi-Cloud- und hybride Landschaften durch vordefinierte und standardisierte Leistungspakete», erläuterte Elena María Ordóñez del Campo. (T-Systems/mc/ps)

