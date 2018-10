New York – Die Wall Street hat am Dienstag heftige Kursverluste erlitten. Durchwachsene Geschäftszahlen von US-Unternehmen verlängerten die Sorgenliste der Anleger. Auf ihr stehen bereits der anhaltende amerikanisch-chinesische Zollstreit, steigende Zinsen und die internationalen Spannungen wegen des mutmasslichen Mords an einem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten sowie wegen US-Präsident Donald Trumps jüngst geäusserter Absicht, aus dem INF-Abrüstungsvertrag auszusteigen.

Nach dem Rutsch bis auf den tiefsten Stand seit Juli konnte der US-Leitindex Dow Jones Industrial sein Minus immerhin etwas eindämmen – zuletzt büsste er noch 1,46 Prozent auf 24’949,01 Punkte ein. Falls das Börsenbarometer nachhaltig unter die 25’000-Punkte-Marke sacke, „sind umfangreiche Anschlussverkäufe sehr wahrscheinlich“, warnten die Chartexperten von Indexradar. Nicht besser als dem Dow erging es am Dienstag dem marktbreiten S&P 500, der 1,63 Prozent auf 2711,05 Punkte verlor. Bereits zu Wochenbeginn hatten beide Indizes nachgegeben.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der am Montag noch hatte zulegen können, sackte nun um 2,07 Prozent auf 6993,37 Zähler ab.

Aus einer Vielzahl von Quartalsbilanzen stachen am Dienstag die von Caterpillar und 3M negativ heraus.

Caterpillar-Aktien waren mit knapp sieben Prozent Minus Schlusslicht im Dow und setzten so die jüngste Talfahrt fort, obwohl der Baumaschinenhersteller dank eines Baubooms und höherer Ölpreise einen Gewinnsprung verzeichnet hatte. Allerdings drückten negative Währungseffekte auf die Erlöse, und die von Trump verhängten Strafzölle trieben die Materialkosten und somit auch die Produktionskosten nach oben. Analyst Jerry Revich von der US-Investmentbank Goldman Sachs monierte zudem die verfehlten Margenerwartungen und steigende Lagerbestände bei den Zwischenhändlern.

Die Papiere von 3M waren mit einem Kursabschlag von über sechseinhalb Prozent zweitschwächster Dow-Wert. Auch der Mischkonzern litt unter dem starken US-Dollar, der sich negativ auf den Jahresüberschuss auswirken soll. Die gesenkte Gewinnprognose liegt nun unter den Analystenerwartungen. Für das angepeilte Umsatzwachstum aus eigener Kraft ist 3M nun ebenfalls etwas vorsichtiger als bisher.

Dagegen überraschten die Quartalszahlen von McDonald’s trotz der rückläufigen Geschäftsentwicklung positiv. Sie bescherten der Schnellrestaurantkette einen Kursanstieg von fast fünfeinhalb Prozent und damit den ersten Platz im US-Leitindex.

Dahinter ging es für die Aktien von Verizon um rund vier Prozent hoch. Der grösste US-Mobilfunkkonzern sieht sich nach einem überraschend guten Sommerquartal für den neuen Netzstandard 5G gerüstet.

Die Papiere des 3M-Konkurrenten United Technologies gewannen dank erneut angehobener Jahresziele über anderthalb Prozent.

Aus der Technologiebranche hielten sich die Anteilscheine von Biogen mit einem knappen Minus noch vergleichsweise gut Der Pharmakonzern hatte dank neuer Arzneien umsatz- und ergebnisseitig besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. (awp/mc/ps)

