Wallisellen – NetApp (NASDAQ: NTAP), einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud, gibt heute die gemeinsame Entwicklung einer Data-Fabric-Strategie für das kalifornische Animationsstudio Dreamworks bekannt. Diese soll neue Projekte und das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen, das insbesondere für seinen Erfolg im Bereich der Familienunterhaltung bekannt ist.

Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten die Datenmanagement-Experten von NetApp eng mit dem IT-Team von Dreamworks zusammen, um das Data-Fabric-Konzept zu optimieren und die spezifischen, rasch steigenden Anforderungen des Studios an Datenspeicher und -management nachzukommen. Die Künstler bei Dreamworks erstellen hochdetaillierte und plastische Grafiken und erzeugen damit grosse Datenmengen, was die hauseigene IT-Umgebung vor Herausforderungen stellt. Um diesen entgegenzutreten folgt die Partnerschaft zwischen NetApp und Dreamworks einem innovativen Ansatz, der mithilfe von Predictive Analytics und weiteren neuen Funktionen einen Echtzeitzugriff auf grosse Datensätze möglich macht. Diese Lösung vereinfacht auch die Integration und Orchestrierung von Daten in einer hybriden IT-Infrastruktur.

„NetApp ist der führenden Anbieter für Datenservices in der Hybrid Cloud“, so Kate Swanborg, Senior Vice President of Technology Communications and Strategic Alliances bei Dreamworks. „Dreamworks hat bei bisher allen computeranimierten Filmen Lösungen von NetApp eingesetzt. Daher wissen wir, dass NetApp die innovativen Datenservices bereitstellen kann, die der grenzenlosen Kreativität und dem Einfallsreichtum unseres Teams gerecht werden.“

Für einen Animationsfilm sind in der Regel Hunderte Künstler und Techniker, mehr als 100 Millionen Rechenstunden, über 600 Terabyte Daten und eine halbe Milliarde digitaler Dateien erforderlich.

„Filmemacher, Autoren und Künstler von Dreamworks konzentrieren sich darauf, Erlebnisse von unglaublich hoher Qualität zu erschaffen, wie auch in unserem nächsten Film Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt. Dort werden in einer Szene über 60.000 verschiedene Drachen gleichzeitig gezeigt“, sagt Jeff Wike, Chief Technology Officer von Dreamworks. „Während wir uns bislang auf Animationsfilme und Fernsehserien spezialisiert haben, entwickeln unsere Künstler zunehmend auch Inhalte für Freizeitparks, Live-Entertainment und neue Entwicklungsplattformen wie Augmented- und Virtual Reality.“

Dreamworks und NetApp arbeiten kontinuierlich an Lösungen, die NetApp später auch anderen Kunden zu Verfügung stellen wird. Dabei entwickeln die Teams innovative Ansätze für folgende Ziele:

Optimale Produktions-Workflows: Die grossen Datenmengen, die bei der Erstellung von Inhalten generiert werden, sollen optimiert werden und für mehrere Produktionen gleichzeitig zur Verfügung stehen.

Die grossen Datenmengen, die bei der Erstellung von Inhalten generiert werden, sollen optimiert werden und für mehrere Produktionen gleichzeitig zur Verfügung stehen. Maximaler Freiraum für Kreativität : Die Künstler haben jederzeit Zugriff auf die Daten und daher noch mehr Möglichkeiten bei der Erstellung, Bearbeitung sowie Überprüfung.

: Die Künstler haben jederzeit Zugriff auf die Daten und daher noch mehr Möglichkeiten bei der Erstellung, Bearbeitung sowie Überprüfung. Vereinfachte Betriebsabläufe: Vereinfachung und Automatisierung der Infrastruktur zur Maximierung der Laufzeit für die Produktion.

„Letztendlich sind es die Daten, welche die Grundlage für unsere Arbeit bei Dreamworks bilden, um Welten entstehen zu lassen, die wir uns sonst nicht einmal vorstellen könnten“, so Scott Dawkins, NetApp Chief Technology Officer of Storage Systems and Software. „Mit der Data-Fabric-Strategie von NetApp und dem Know-how des IT-Teams von Dreamworks können wir eine Infrastruktur und Datenservices aufbauen, mit denen Inhalte bei Bedarf und in Echtzeit erstellt werden können.“

Dreamworks wird auf der NetApp Insight 2018 in Barcelona eine Keynote halten und im Detail darüber berichten wie das Unternehmen mit Hilfe von Daten einen Wandel vollzogen hat und was es bedeutet, auf Daten zu setzen. (NetApp/mc/ps)

